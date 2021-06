Bon plan clavier gamer : le G915 sans-fil de Logitech à -15%

BON PLAN CLAVIER GAMER. Plusieurs revendeurs proposent actuellement une petite baisse de prix sur un clavier de référence : le G915 de Logitech, désormais disponible à 209,99 euros.

Belle petite promotion actuellement en cours chez plusieurs revendeurs comme Boulanger et Amazon : le clavier gamer sans-fil Logitech G915 est actuellement disponible pour 209,99 euros au lieu de son tarif habituel de 249 euros.

Clavier PC Logitech G915 Lightspeed - GL Clicky Amazon 249,00 € 209,99 € Voir

Cdiscount 319,77 € 209,99 € Voir

Boulanger 249,00 € 217,49 € Voir

Darty 229,99 € Voir

Materiel.net 249,95 € Voir

LDLC.com 249,95 € Voir

Fnac 274,03 € Voir

Un clavier sans-fil de référence pour les gamers

Depuis sa sortie en 2019, le G915 s'est rapidement imposé comme une référence parmi les claviers sans-fil destinés au gaming. Sa finition en aluminium et sa fine épaisseur de 2,2 cm en font un produit facile à mettre en place, à transporter et à utiliser. Ce clavier dispose d'un design fin et sobre afin de se marier facilement avec votre environnement de jeu. Il est bien évidemment équipé d'un système d'éclairage RGB entièrement personnalisable qui illuminera vos touches lors des sessions de jeu nocturnes.

Côté logiciel, ce clavier dispose notamment de la technologie Lightspeed pour une réactivité précise, même lorsqu'il n'est pas branché directement à votre ordinateur. En mode sans-fil, le clavier G915 dispose d'une belle autonomie de 30h (avec l'éclairage à 100%), et 5 touches dédiées aux macros programmables selon plusieurs profils différents. Vous pourrez donc disposer d'une configuration selon vos différentes usages, tout en personnalisant vos expériences de jeu. Idéal pour les titres les plus exigeants tels que les MOBA ou les MMORPG !