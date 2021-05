Bon plan micro PC : -30% sur le microphone USB Blue

BON PLAN MICRO PC. La Fnac propose actuellement une jolie promotion sur le microphone USB de la marque Blue, faisant chuter son prix à 59,99 euros au lieu de son tarif habituel de 84,99 euros.

Jolie promo que propose actuellement la Fnac : un microphone pour ordinateur de qualité et au design original pour moins de 60 euros. C'est l'offre qui concerne actuellement le microphone USB Blue, également affiché à prix réduit chez Darty. Un très bon choix si vous êtes à la recherche d'un produit facile à installer et à utiliser pour vos enregistrements et discussions en ligne.

Blue Microphones Snowball Aluminium Fnac 84,69 € 59,69 € Voir

Darty 59,99 € Voir

Materiel.net 89,95 € Voir

LDLC.com 89,95 € Voir

Rue du Commerce 104,98 € Voir

Un micro de qualité au design rétro pour moins de 60 euros

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Très facile à utiliser avec sa simple connexion par câble USB (fourni), ce microphone de la marque Blue est idéal pour participer à des discussions en ligne via Skype, Discord ou tout autre logiciel de discussion instantanée. Il conviendra également aux vidéastes en herbe qui souhaitent pouvoir s'enregistrer pour créer du contenu sur YouTube ou Twitch. Compatible à la fois pour les Mac et PC, ce microphone dispose d'un look atypique et d'un support métallisé inclus afin de se fondre dans votre décor.