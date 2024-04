AirPods Lite : un rapport confirme qu'Apple prépare des écouteurs moins chers

De nouvelles informations font état de nouveaux écouteurs AirPods bon marché en cours de production chez Apple.

L'analyste Jeff Pu aurait mis la main sur des informations confidentielles en rapport avec de nouveaux AirPods à venir. Selon de récentes sources, Apple préparerait plusieurs produits à venir "plus tard cette année" avec notamment des écouteurs sans-fil plus abordables que la gamme actuelle d'AirPods. Ces derniers débarqueraient certainement avant le prochain iPhone en septembre.

Ce n'est pas la première fois qu'une note ou rapport mentionne le développement de AirPods Lite (nom non officiel). En janvier 2023, Jeff Pu dévoilait déjà qu'Apple préparerait depuis quelques temps de nouveaux écouteurs au prix cassé, et ce, afin de concurrencer les marques concurrentes qui proposent de plus en plus de produits peu onéreux. Ces AirPods Lite seraient donc prévus pour cette année aux côtés d'une nouvelle génération d'AirPods Max équipés d'un port USB-C.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et spécialiste Apple, corrobore également ces informations en spécifiant que la firme à la pomme préparerait plusieurs types d'AirPods à venir avec au moins deux versions différentes.

Ces nouveaux AirPods Lite pourraient donc bien remplacer les célèbres AirPods de deuxième génération sortis en 2019 et toujours affichés dans al catalogue d'Apple. La nouvelle gamme d'écouteurs AirPods se composeraient ainsi :

AirPods Lite

AirPods 3

AirPods Pro 2

AirPods Max

Ni Jeff Pu, ni Mark Gurman n'ont précisé le prix de ces nouveaux AirPods Lite. L'analyste estime cependant qu'Apple pourrait lancer ces écouteurs au tarif de 99$ en tarif de base aux Etats-Unis soit le prix actuel des AirPods 2 chez de nombreux revendeurs.