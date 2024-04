Nothing Ear : deux nouveaux écouteurs à venir très bientôt

Nothing continue de teaser la sortie imminente de deux nouveaux produits audio : les Nothing Ear et Nothing Ear (a).

Nothing a beau être une entreprise assez jeune, la marque entend bien rattraper son retard sur ses différents marchés en multipliant les sorties de produits. Seulement quelques semaines après le très bon smartphone Nothing (2a) que nous avions testé, le constructeur préparerait deux nouveaux types d'écouteurs à sortir très prochainement.

En matière de teasing, Nothing est devenue experte. La marque multiplie les petits indices sur ses réseaux sociaux quant à l'arrivée imminente de nouveaux produits audio. Une nouvelle qui ravira certainement la communauté Nothing après les très bons retours de leurs écouteurs Ear (1), Ear (2) et Ear (Stick).

Nothing dévoilerait très prochaine non pas un, mais deux nouveaux types d'écouteurs. La marque a notamment déjà communiqué sur le nom de ces deux produits à venir : Nothing Ear et Nothing Ear (a). Plusieurs membres de la communauté ont même pu déjà tester les deux paires d'écouteurs avant leur annonce officielle.

L'appellation "Nothing Ear" laisse cependant dubitatif. Il ne s'agirait donc pas d'une troisième version des écouteurs phares de Nothing, mais d'un potentiel retour aux sources pour la marque. Rappelons que les premiers Nothing Ear (1) étaient sortis en 2021 et ont bénéficié d'excellents retours de la presse spécialisée et de notre part.

Quant aux Nothing Ear (a), tout porte à croire qu'il s'agirait d'écouteurs aux spécificités plus mesurées, mais également au tarif plus accessible. L'appellation "(a)" n'est pas sans rappeler Google avec ses téléphones Pixel 6a ou 7a qui sont bien plus abordables que leur série principale.

Réponse le 18 avril prochain ! Nothing donne rendez-vous à sa communauté pour l'annonce officielle de ses deux nouveaux produits où nous devrions y découvrir leurs designs, leurs dates de sortie et surtout leurs prix.