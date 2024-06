Google ferme l'une de ses applications les plus utilisées, vous n'avez que quelques jours pour transférer vos données

L'un des services développés par Google ferme ses portes. Il faut veiller à transférer vos données rapidement avant de les perdre.

Les services de Google ne sont pas éternels. L'entreprise américaine ne cesse de tester des nouvelles expériences pour ses utilisateurs et lance chaque année de nouveaux produits et services, mais fait aussi régulièrement le ménage, au risque d'en arrêter d'anciens un peu prématurément. Il y a même un site, Killed By Google, qui référence tous les services abandonnés par la marque depuis des années. Google Stadia, Google Reader ou encore Google Hangouts font notamment partie d'une liste qui n'en finit pas de s'allonger.

Dernièrement, c'est une autre application très plébiscitée qui a fait son entrée dans le cimetière de Google. Le service d'écoute "Google Podcasts" n'est plus fonctionnel depuis le 23 juin en France. Le service avait déjà été fermé aux utilisateurs américains au mois d'avril 2024.

Lancé en 2018, Google Podcasts a longtemps été présenté comme le rival le plus à même de concurrencer Apple Podcast. Malheureusement, l'ambition de la marque n'a pas eu le succès escompté et ses parts de marchés n'ont jamais réussi à atteindre celles de Spotify ou d'Apple Music. La marque est alors retournée très rapidement vers son autre service, "YouTube Music", pour continuer à proposer ses contenus audios.

© Google

Ce choix de fermer l'application devrait permettre à l'entreprise américaine de rassembler l'offre de podcasts sur un seul service et surtout d'éviter les doublons sur Google Podcasts et YouTube Music. Elle conseille donc vivement aux abonnés de Google Podcast de transférer leurs données vers YouTube Music. Attention cependant, vous n'avez que jusqu'au 29 juin 2024 pour effectuer cette transition !

Pour procéder au transfert de données de Google Podcasts vers YouTube Music, il faut suivre plusieurs étapes :

Ouvrez l'application Google Podcasts et sélectionnez le menu "Exporter les abonnements" qui se trouve en haut de l'écran. Le sous-menu "Exporter sur Youtube Music" s'affiche, il vous suffit de cliquer sur "Exporter". Après cela, il convient de vous rendre directement dans l'application YouTube Music et d'appuyer sur "Transférer". Une fois le transfert effectué, un message de confirmation apparaît à l'écran. Vous pourrez ensuite consulter vos abonnements en cliquant sur le menu "Accéder à la bibliothèque".

Il existe tout de même d'autres alternatives à Google Podcasts et YouTube Music même si la plupart sont payantes et contiennent beaucoup de publicités. Pour les utilisateurs du système Apple, l'application Apple Podcasts est sans aucun doute la plus complète. En revanche pour les utilisateurs Android, c'est plus compliqué, mais nous vous conseillons AntennaPod. L'application open-source donne accès à des millions de podcasts gratuits et payants.