Cette option cachée est indispensable pour retirer votre clé USB, elle peut aussi booster la vitesse de transfert de fichiers

Une mise à jour de Windows 10 permet de retirer votre clé USB en toute sécurité, mais également de booster ses performances.

Qui n'a jamais retiré une clé USB un peu trop rapidement par inadvertance ? Ce geste aussi rapide qu'anodin peut malheureusement causer beaucoup de torts et de problèmes s'il est effectué trop régulièrement. Une clé USB qui est retirée avant d'être éjectée par votre ordinateur peut ne plus marcher correctement voir effacer l'ensemble des fichiers et dossiers que vous aviez enregistré dessus !

Il est donc primordial de penser à éjecter votre clé USB avant de la retirer de votre ordinateur. Faute de quoi, vous pourriez bien perdre l'ensemble de votre travail. Malheureusement, nous sommes nombreux à oublier ce détail et à retirer notre clé un peu trop précipitamment. C'est pourquoi Microsoft a pensé à une option pour contourner ce problème. Et elle permet en plus d'augmenter la vitesse de transfert de fichiers, même si dans ce cas, il faudra faire un choix cornélien.

C'est en 2018 que Microsoft a subtilement glissé une nouvelle fonctionnalité au sein d'une mise à jour de Windows 10. Dans sa mise à jour d'octobre intitulée "version 1809", Microsoft a alors ajouté un mode baptisé "suppression rapide" pour votre ordinateur, qui utilise des clés USB ou disques durs externes.

Ce mode "suppression rapide" gère vos opérations de stockage de façon à ce que l'ordinateur soit toujours prêt à éjecter votre clé USB ou disque dur, même lorsque vous débranchez ce dernier trop rapidement et sans choisir l'option "éjecter ce périphérique". Cela permet d'éviter de corrompre les données de votre clé USB au cas où vous la retiriez trop souvent sans l'éjecter au préalable.

Mais ce mode "suppression rapide" implique cependant un ralentissement des opérations de stockage et de transferts de fichiers. De plus, ce mode est désormais activé par défaut sur de nombreux ordinateurs. Si vous souhaitez booster les performances de transferts sur clé USB, il existe néanmoins une solution.

Connectez votre clé USB ou disque dur externe Dans Explorateur de fichiers, identifiez la lettre de votre clé ou disque dur (souvent C: ou D:) Faire un clic droit sur Démarrer Sélectionner l'option Gestion des disques Dans la partie inférieure, faire un clic droit sur la lettre du périphérique en question Sélectionner l'option Propriétés Cliquer sur Stratégies, puis choisir entre "suppression rapide et "meilleures performances"

Attention cependant, en choisissant l'option "meilleures performances", vous désactiverez la protection automatique en cas de retrait de la clé USB ou du disque dur externe sélectionné. Veillez donc bien cette fois à éjecter ce dernier avant de le débrancher de votre ordinateur !