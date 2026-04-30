C'est la pire marque si vous cassez votre téléphone, aucun plan d'assurance ou de réparateur n'est inclus

Choisir son smartphone en fonction des options de réparation n'est pas une mauvaise idée.

Qui n'a jamais fait tomber ou éraflé son téléphone portable par mégarde ? Ces appareils du quotidien ont beau être de plus en plus performants, ils ne sont pas à l'abri des chocs et chutes accidentelles. Heureusement, ces petits tracas imprévus font parfois le bonheur des marques qui peuvent proposer des services clients, assurances et garanties pour vous assister !

Hélas, toutes les marques ne mettent pas les mêmes efforts dans ce suivi d'appareils. Si certaines marques vous garantissent une SAV impeccable, d'autres devraient vous donner envie de faire bien plus attention à votre smartphone que vous ne le pensiez.

En France, le meilleur élève en matière de réparations et garanties peut se négocier entre Samsung, Xiaomi et Apple. Les trois proposent leur propre programme officiel de garantie avec Samsung Care+, Xiaomi Care et AppleCare+.

Les prix sont cependant très différents en fonction du smartphone que vous possédez. Concrètement, moins votre téléphone coûte cher, moins la garantie vol, casse et perte est élevée. Les téléphones les plus onéreux comme les smartphones pliables ou les iPhone Pro peuvent vous demander de régler jusqu'à 14,99 euros par mois pour les assurer. Plus globalement, qu'il s'agisse d'Apple, Xiaomi ou Samsung, vous pouvez vous en tirer entre 7 et 15 euros par mois selon le téléphone que vous souhaitez assurer.

De leurs côtés, les possesseurs de Google Pixel et téléphones portables Oppo sont un peu moins bien lotis. Les deux marques ne proposent pas de plan de garantie ou assurance en France. En cas de besoin, les utilisateurs doivent donc s'adresser à des centres de réparations non agrées ou passer par un service client en ligne. Bien moins rapide et fiable qu'une vraie offre payante avec des centres dédiés.

La pire option reste sans nul doute OnePlus. La marque ne dispose pas d'assurance officielle ni de boutiques de réparations certifiées. Il y a plus de dix ans déjà, certains internautes se plaignaient de ne pas trouver de boutique de réparation prenant en charge les écrans de OnePlus.

La marque vit également ses derniers instants en France. Début avril 2026, la direction de OnePlus indiquait "revoir sa stratégie" en Europe à une période où une majorité de leurs employés européens annonçaient leur départ de l'entreprise et qu'aucun nouveau modèle ou annonce n'aient été communiqués depuis des mois. La firme s'engage à respecter les mises à jour de sécurité, mais les réparations doivent désormais passer par un SAV en ligne.