Cet acteur mythique fête ses 80 ans, il a incarné l'un des personnages les plus connus de la télévision

Cette star de la télévision a marqué des générations de téléspectateurs grâce à ce rôle culte. Il fête cette année ses 80 ans.

Ce 2 mai 2026, un acteur britannique reconnu souffle sa 80e bougie. Tout le monde (ou presque) le connaît grâce à un rôle emblématique qu'il a incarné à la télévision pendant 24 ans. Il est l'interprète le plus connu et le plus apprécié de ce personnage mythique, dont les enquêtes et les extravagances se sont exportées à travers le monde.

Aujourd'hui, les téléspectateurs auraient du mal à reconnaître David Suchet sans son emblématique moustache. L'acteur britannique a incarné le détective belge Hercule Poirot de 1989 à 2013, dans sa version série télévisée. Ce personnage, inventé par Agatha Christie, qui convoque ses "petites cellules grises" pour résoudre les enquêtes les plus complexes, lui a permis d'acquérir une notoriété internationale.

© Kirsty Wigglesworth/AP/SIPA (publiée le 08/04/2026)

Beaucoup considèrent même qu'il est le meilleur interprète du personnage, qui a eu droit à plusieurs incarnations. Même si cela fait 13 ans qu'il n'a plus joué ce rôle, de nouvelles générations peuvent encore le découvrir grâce aux nombreuses rediffusions de la série sur TMC, ou en streaming sur TF1+.

La carrière de David Suchet ne se limite évidemment pas à Hercule Poirot. Formé à la London Academy of Music and Dramatic Art, il a fait ses débuts comme assistant metteur en scène avant de se lancer comme acteur au théâtre. Il a travaillé pendant 13 ans à la prestigieuse Royal Shakespear Company, en parallèle de ses rôles à la télévision dans Les professionnels (1978), Le Bossu de Notre Dame (1982).

David Suchet a d'ailleurs reçu le Royal Television Society Award du meilleur acteur pour les mini-séries Freud et Blott on the Landscape. Au cinéma, on l'a vu souvent dans des seconds rôles, notamment dans Un monde à part en 1988, Meurtre parfait (1998) ou Braquage à l'anglaise (2008).