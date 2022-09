French Days smartphone : les meilleures promotions chez Samsung, Xiaomi et Google

FRENCH DAYS SMARTPHONE. Les French Days sont lancés avec plusieurs promotions sur de grandes marques de téléphones. Samsung, Google ou encore Xiaomi sont au rendez-vous avec de nombreux prix barrés.

Les French Days ont officiellement débutés ce vendredi 23 septembre avec une multitude de promotions sur différents smartphones. Plusieurs marques répondent à l'appel des French Days avec notamment des téléphones de chez Samsung, Oppo, Xiaomi ou encore Google. L'occasion idéale pour changer d'appareil tout en réalisant des économies ! Retrouvez sur cette page quelques-unes des meilleures promotions sur les smartphones dans le cadre des French Days.

N'hésitez pas non plus à consulter notre article réservé aux promotions des French Days sur les produits Apple. Vous y retrouverez notamment les potentielles promotions à venir sur différents iPhone, iPad et autres produits de la marque à la pomme !

Samsung est un habitué des promotions des French Days. Le constructeur participe généralement à chaque édition en mettant à disposition plusieurs références de smartphones. Qu'il s'agisse de la gamme du Galaxy S21, des premiers prix Galaxy A ou même des téléphones pliables Galaxy Z, les promotions sont nombreuses. Attention toutefois puisque les French Days ne durent que quatre petits jours !

Samsung Galaxy A13 64 Go Noir Neuf à partir de 154,90 € Occasion à partir de 170,00 € Rakuten 154,90 € Voir

Amazon 199,99 € 155,99 € Voir

Galeries Lafayette 199,00 € 179,00 € Voir

Darty 185,40 € Voir

Red by SFR 199,00 € Voir

Cdiscount 232,99 € Voir Rakuten 154,90 € 170,00 € Voir

Samsung Galaxy A22 5G 128 Go Gris Neuf à partir de 224,98 € Occasion à partir de 179,99 € Rakuten 224,98 € Voir

Amazon 259,00 € 242,99 € Voir

Rue du Commerce 241,99 € Voir

Red by SFR 239,00 € Voir

Darty 263,00 € Voir Rakuten 224,98 € 179,99 € Voir

Amazon 259,00 € 200,22 € Voir

Smartphone GALAXY ZFLIP3 128GB BLANC Neuf à partir de 689,89 € Occasion à partir de 599,99 € Rakuten 689,89 € Voir

Amazon 1059,00 € 999,00 € Voir

Ubaldi 1040,00 € Voir

Rue du Commerce 1059,00 € Voir

Darty 1145,01 € Voir

Cdiscount 1156,16 € Voir Rakuten 689,89 € 599,99 € Voir

Amazon 1059,00 € 773,54 € Voir

SAMSUNG GALAXY S22 128Go 5G Noir Neuf à partir de 629,99 € Occasion à partir de 548,00 € Rakuten 629,99 € Voir

Amazon 665,00 € Voir

Fnac 748,98 € 669,00 € Voir

Electro Dépôt 698,98 € Voir

SFR 699,00 € Voir

Ubaldi 739,00 € Voir

Cdiscount 744,00 € Voir

Darty 749,00 € Voir

La Redoute 799,00 € Voir

Boulanger 799,00 € Voir

Galeries Lafayette 799,00 € Voir

Rue du Commerce 813,99 € Voir Rakuten 629,99 € 548,00 € Voir

Fnac 748,98 € 636,90 € Voir

Amazon 665,00 € 786,25 € Voir

Le Google Pixel 6 est toujours trouvable en promotion en marge des French Days. Bien que le téléphone ne soit pas directement concerné par l'événement, il est toujours possible de le trouver avec des baisses de prix chez plusieurs revendeurs spécialisés comme Amazon ou Rakuten. Vous pourrez profiter du Google Pixel 6 avec de belles réductions par rapport à son tarif de base de 599 euros.

Google Pixel 6 Noir 128 Go Neuf à partir de 493,01 € Occasion à partir de 400,00 € Amazon 649,00 € 493,01 € Voir

Rakuten 510,97 € Voir

Fnac 648,95 € 520,99 € Voir

Darty 529,00 € Voir

Boulanger 649,00 € 529,00 € Voir

Galeries Lafayette 649,00 € 529,00 € Voir

Cdiscount 534,90 € 639,04 € Voir Rakuten 510,97 € 400,00 € Voir

Amazon 649,00 € 490,16 € Voir

Cdiscount 534,90 € Voir

Fnac 648,95 € 539,00 € Voir

Vous cherchez un smartphone peu cher pendant les French Days ? Cela tombe bien puisque les promotions de l'événement concernent également plusieurs références de chez Xiaomi. Bien qu'il s'agisse principalement de la série Redmi Note, cette dernière est excellente pour son secteur de prix. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un excellent téléphone sans pour autant sacrifier votre budget.

Xiaomi - Redmi Note 11 S Bleu Neuf à partir de 215,99 € Occasion à partir de 210,00 € Cdiscount 215,99 € Voir

Rakuten 216,20 € Voir

Amazon 231,75 € Voir

Rue du Commerce 279,00 € 229,00 € Voir

Fnac 278,98 € 231,99 € Voir

Ubaldi 249,00 € Voir

Leclerc 259,00 € Voir

Boulanger 259,00 € Voir

Materiel.net 279,95 € Voir

LDLC.com 279,95 € Voir

La Redoute 279,00 € Voir

Darty 279,00 € Voir

Galeries Lafayette 279,00 € Voir

SFR 279,00 € Voir Rakuten 216,20 € 210,00 € Voir

Reconditionné 235,00 € Voir

Amazon 231,75 € 269,00 € Voir

XIAOMI Redmi Note 11 128Go 4G Gris Neuf à partir de 186,00 € Occasion à partir de 168,19 € Amazon 186,00 € Voir

Cdiscount 189,99 € Voir

Rakuten 195,49 € Voir

AliExpress 199,90 € Voir

Fnac 248,98 € 203,00 € Voir

Ubaldi 203,00 € Voir

Leclerc 229,00 € Voir

La Redoute 249,00 € 240,99 € Voir

Materiel.net 249,95 € Voir

LDLC.com 249,95 € Voir

Darty 249,00 € Voir

Boulanger 249,00 € Voir

Galeries Lafayette 249,00 € Voir

Red by SFR 249,00 € Voir Amazon 186,00 € 168,19 € Voir

Rakuten 195,49 € 200,00 € Voir

Xiaomi Redmi Note 10 5G 128 Go Bleu Neuf à partir de 182,31 € Occasion à partir de 150,00 € Amazon 229,00 € 182,31 € Voir

AliExpress 189,90 € Voir

Rakuten 200,80 € Voir

Fnac 218,98 € 201,86 € Voir

Darty 219,00 € Voir Amazon 229,00 € 150,00 € Voir

Rakuten 200,80 € 250,00 € Voir

Quelles promotions chez Wiko pour les French Days ?

Wiko propose déjà des téléphones peu onéreux. Les French Days permettent également de parfois observer des promotions valables sur plusieurs téléphones du constructeur. Vous trouverez alors difficilement moins cher pour vous équiper d'un téléphone d'entrée de gamme. Une solution idéale pour celles et ceux qui n'ont besoin que d'un petit smartphone sans de nombreuses performances qui leur seraient inutiles.

Wiko Power U30 Neuf à partir de 340,08 € Rakuten 340,08 € Voir

Cdiscount 343,50 € Voir

Darty 343,49 € Voir

Fnac 372,30 € Voir

Wiko Power U20 Neuf à partir de 159,00 € Occasion à partir de 115,99 € Rakuten 159,00 € Voir

Amazon 238,49 € Voir Darty 115,99 € Voir

Rakuten 159,00 € 249,00 € Voir

Wiko View4 Lite Neuf à partir de 160,39 € Amazon 160,39 € Voir

Quelles promotions pour les French Days chez Oppo ?

Oppo a déjà participé aux French Days par le passé. Le constructeur continue de proposer plusieurs jolies références qui peuvent être proposées en promotion durant l'événement. Quelques baisses de prix sont à retrouver pendant les quatre jours dédiés aux French Days, mais dans la limite de la durée de l'opération et des stocks disponibles.

OPPO Reno6 5G 128Go Noir Neuf à partir de 364,93 € Occasion à partir de 290,00 € Rakuten 364,93 € Voir

Cdiscount 369,90 € Voir

Materiel.net 399,95 € Voir

LDLC.com 399,95 € Voir

Ubaldi 407,00 € Voir

Amazon 419,95 € Voir

Boulanger 449,00 € Voir

Galeries Lafayette 449,00 € Voir Rakuten 364,93 € 290,00 € Voir

OPPO A94 128Go 5G Noir Neuf à partir de 257,85 € Occasion à partir de 150,00 € Fnac 298,98 € 257,85 € Voir

Cdiscount 265,29 € Voir

Leclerc 269,00 € Voir

Ubaldi 269,00 € Voir

La Redoute 329,02 € 279,00 € Voir

Darty 279,00 € Voir

Rakuten 282,06 € Voir

Galeries Lafayette 329,02 € 279,00 € Voir Rakuten 282,06 € 150,00 € Voir

Reconditionné 205,00 € Voir

Fnac 298,98 € 265,00 € Voir

Les French Days ont débuté ce vendredi 23 septembre et se terminent le lundi 26 septembre. N'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleures offres disponibles durant l'événement. Nous y regroupons les meilleurs deals des différents revendeurs comme la Fnac, CDiscount, Darty, Boulanger, et bien d'autres encore !