Bon plan forfait mobile : retour du forfait 20Go pour 4,99 euros par mois chez NRJ !

BON PLAN FORFAIT MOBILE. Les forfait NRJ Mobile ont la particularité de régulièrement proposer des offres intéressantes pour leurs nouveaux clients. C'est notamment le cas sur les forfaits 20Go et 200Go actuellement en promotion. L'occasion idéale pour changer de forfait mobile à petit prix !

Si NRJ Mobile n'est pas aussi réputé que les géants des télécoms que sont Orange, SFR ou Free, il n'est pas rare d'y dénicher des offres très intéressantes. Ces dernières, régulièrement disponibles pour les nouveaux clients de la marque, permettent de faire de belles économies. Les offres phares de NRJ Mobile à 20go et 200Go sont actuellement en promotion à -50% pendant un an avec également appels, SMS et MMS illimités en France, le tout sans engagement. Dépêchez-vous d'en profiter puisque ces réductions ne sont valables que pendant quelques jours !

Un forfait avec 20Go de data pour 4,99 euros par mois

Le premier forfait NRJ Mobile en promotion est sûrement le plus intéressant si vous n'êtes pas un grand consommateur de données internet. Proposé habituellement à 9,99 euros par mois, le forfait 20Go est actuellement disponible à moitié prix soit 4,99 euros par mois pendant un an ! Cette offre est valable sans engagement jusqu'au 03/05/2021 alors pensez à vous désinscrire avant que son prix ne repasse au tarif habituel d'ici 12 mois.

Pour le prix de 4,99 euros par mois vous disposerez de :

20Go de data en France

Appels, SMS et MMS illimités en France avec le réseau Bouygues Telecom

Aucun engagement pendant 12 mois

Carte SIM à 10 euros

200Go de data pour moins de 10 euros

L'autre grande offre de NRJ Mobile parlera davantage à ceux qui ont besoin de beaucoup de données internet. Habituellement proposé à 19,99 euros par mois, le forfait 200Go est actuellement en promotion à 9,99 euros par mois jusqu'au 09/05/2921. Une offre sans engagement pour 12 mois avec autant d'avantages que sa petite sœur ! N'oubliez cependant pas de vous désinscrire au bout des 12 mois de l'offre sans quoi votre forfait passera à son tarif habituel.

Pour le prix de 9,99 euros par mois vous disposerez de :

200Go de data en France, 15Go en Europe et DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France avec le réseau Bouygues Telecom

Aucun engagement pendant 12 mois

Carte SIM à 10 euros

