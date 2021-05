Bon plan batterie externe : une batterie Samsung 10A à 25 euros chez Boulanger

BON PLAN BATTERIE EXTERNE. Si vous désirez recharger efficacement votre smartphone en pleine journée, la batterie externe 10A de chez Samsung est actuellement à 25,49 euros chez Boulanger avec un code promo.

Disposer d'une batterie externe est vital si votre smartphone peine à tenir une journée entière. La batterie externe 10A de chez Samsung est actuellement en promotion chez Boulanger. Habituellement disponible à 59,99 euros, cet accessoire est en ce moment à 29,99 euros, et passe même à 25,49 euros si vous appliquez le code promo "VIP15" avant votre paiement.

Bien que dotée d'un poids assez élevé, cette batterie externe de chez Samsung dispose de 2 ports USB (Type A et C) et de 10 000 mAh pour recharger efficacement vos appareils. Elle est notamment livrée avec un petit câble USB qui sera idéal pour brancher votre smartphone ou votre tablette. Cette batterie externe Samsung est également compatible avec la recharge sans-fil ! Vous n'aurez qu'à poser votre smartphone dessus, si ce dernier est compatible, pour le recharger facilement.