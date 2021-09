Samsung : jusqu'à 560 € de remise sur les Samsung Galaxy Z Flip3 et Z Fold3

Lancée en 2019, la gamme Galaxy Z de Samsung a bouleversé le marché du smartphone avec ses modèles pliables. Véritables prouesses techniques, le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold se sont imposés comme des références high-tech.

Les smartphones pliables de Samsung ont révolutionné l'univers high-tech. Disponibles depuis le 27 août, leurs nouvelles versions, le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3, ne laisseront personne indifférent. Cela tombe bien puisque Samsung propose une offre de réduction pour la commande d'un des nouveaux smartphones de la famille Galaxy Z !

Même si son écran prend de l'ampleur, le Galaxy Z Flip3 reste compact et pratique. Il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pour répondre à un message ou vérifier ses notifications : tout se fait sur l'écran extérieur. Il se glisse facilement dans une poche ou dans un sac et permet de saisir l'instant en un clin d'œil avec à sa fonction photos Quick Shot. Grâce au Flex Mode, le Galaxy Z Flip3 5G se pose sur un support et offre la possibilité de faire des selfies ou de passer des appels vidéo sans les mains. Résistant aux chocs grâce à sa conception en aluminium et en verre Gorilla Glass Victus, il est aussi étanche (certification IPX8 pour immersion à une profondeur maximale de 1,5 m pendant 30 min).

Écran principal : 6,7 pouces Dynamic AMOLED 2X

Écran externe : 1,9 pouces Super AMOLED

Processeur : Qualcomm Snapdragon 888 Octa-core

Appareil Photo : 12 Mpx (Grand Angle) et 12 Mpx (Ultra Grand Angle

Appareil photo frontal : 10 Mpx (externe)

Smartphone ultime, le Z Fold3 5G s'utilise pour sa part de manière classique (fermé) ou tel un livre pour profiter d'un écran XXL. Compatible avec le S Pen, il devient un partenaire incontournable pour les loisirs comme dans la vie professionnelle. Visionner une série, organiser une visioconférence avec le Flex Mode, jouer en ligne ou annoter une présentation : tout devient possible avec ce smartphone pliable. Verre anti-rayures, aluminium résistant aux chocs et étanchéité norme IPX8 : une conception dernier cri assure sa longévité.

Ecran principal : 7,6 pouces Dynamic AMOLED 2X

Ecran externe : 6,2 pouces Dynamic AMOLED 2X

Processeur : Qualcomm Snapdragon 888 Octa-core

Appareil photo : 12 Mpx (Grand Angle), 12 Mpx (Ultra Grand Angle) et 12Mpx (téléphoto).

Appareil photo frontal : 10 Mpx (externe - bulle) et 4 Mpx (interne - sous l'écran).

Depuis le 27 août, la troisième génération de smartphones de la famille Galaxy Z est disponible à la vente. Les prix sont les suivants :

Galaxy Z Flip3 5G 128 Go/8 Go : 1 059 €

Galaxy Z Flip3 5G 256 Go/12 Go : 1799 €

Galaxy Fold3 5G 512 Go/12 Go : 1899 €

Cependant, grâce à l'offre reprise de Samsung, il est possible de profiter d'une remise pouvant atteindre 560 €. Le montant de la réduction finale dépend du modèle et de la marque de l'ancien smartphone mais aussi de son état.

Une offre de remboursement différé de 150€ sur les accessoires pour protéger votre smartphone !

En plus des offres de reprise des anciens appareils, la marque coréenne propose une ODR (offre de remboursement différé) de 150 € sur les accessoires Samsung. Pour protéger l'écran pliable des smartphones de la famille Galaxy Z, vous pouvez notamment opter pour la Flip Cover noire avec S Pen. Élégante et résistante, cette coque adaptée aux dimensions et spécificités de ce smartphone dernière génération assure une protection efficace. Le fameux stylet Samsung s'y loge sans encombre. La marque vous propose également d'autres types de coques, notamment celles en cuir en version noire, verte ou moutarde. Vous pouvez aussi vous procurer le chargeur rapide pour ne jamais manquer d'énergie.

Famille Galaxy Z : toujours plus d'avantages

Outre les avantages et bonus présentés plus haut, Samsung offre également la livraison gratuite. Pour faciliter l'achat de ces 2 concentrés de technologie, il est également possible d'obtenir un financement 10 ou 36 fois sans frais. Enfin, l'achat d'un Galaxy Z Flip3 5G ou d'un Galaxy Z Fold3 5G permet d'obtenir 5% du montant de la commande en Samsung Rewards. Il sera ensuite possible d'utiliser ces points lors d'un futur achat sur le Samsung Shop.

Se procurer le Samsung Galazy Z Flip3 5G : https://www.samsung.com/fr/smartphones/galaxy-z-flip3-5g/buy/

Se procurer le Samsung Galazy Z Fold3 5G : https://www.samsung.com/fr/smartphones/galaxy-z-fold3-5g/buy/

