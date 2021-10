Google Pixel 6 : découvrez toutes les infos déjà disponibles

GOOGLE PIXEL. Le nouveau Google Pixel 6 sera dévoilé aujourd'hui par la firme. Découvrez déjà toutes les informations disponibles, son prix et sa date de sortie.

[Mis à jour le 19 octobre à 15h40] La conférence Google baptisée "Pixel Fall Launch" se déroule ce mardi 19 octobre à 19h. Le géant de Mountain View devrait y présenter ses nouveaux modèles de smartphone : les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Bien que ces derniers soient particulièrement attendus, de nombreuses informations à leur sujet sont déjà disponibles. Découvrez à quoi ressemblent les nouveaux Google Pixel 6, leur prix et leur date de sortie estimée.

Quand Google va-t-il annoncer les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ?

Nous y sommes presque ! Après une première révélation en juin dernier, Google nous donne rendez-vous ce mardi 19 octobre pour une conférence spéciale. Cette dernière devrait être dédiée entièrement aux nouveaux smartphones Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro. Nous devrions y avoir toutes les informations officielles sur le prix de ces nouveaux produits, leurs caractéristiques et leur date de sortie. Si vous ne voulez pas attendez cette conférence, sachez que de nombreux éléments relatifs aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont déjà fuité en ligne.

Le Google Pixel 6 se distingue très clairement du reste de la concurrence de par son design atypique. Si la face avant du smartphone reste assez classique, on remarquera tout de suite le bloc massif à l'arrière qui "scinde" le téléphone en deux parties distinctes (et de coloris différents). On y retrouve notamment un capteur photo principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Ces derniers sont disposés sur un bloc assez massifs, mais qui permettra au smartphone de bien tenir sur une surface plane ainsi qu'en main. Si la photo a longtemps été le point fort des téléphones Pixel, il faudra attendre l'arrivée des premiers tests pour confirmer à nouveau cette qualité sur les prochaines versions.

Les trois coloris du Google Pixel 6. © Google

Concernant la puissance, Google a dévoilé sa première puce faite maison. Ce processeur, baptisé "Google Tensor", a été spécialement crée pour les nouveaux téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Elle devrait notamment se spécialiser dans l'intelligence artificielle, généralement très au point pour la retouche automatisée des photos sur les smartphones Google. A moins d'une véritable surprise, elle devrait également permettre au téléphone d'être compatible avec les réseaux de communication 5G. 8 Go de mémoire vive sont également attendus afin de faire tourner efficacement vos applications.

Concernant la capacité de stockage du téléphone, rien d'officiel n'a encore été déclaré. Plusieurs fuites sur le net précisent tout de même que le Google Pixel 6 sera disponible dans deux versions différentes selon vos besoin de stockage : 128 et 216 Go. La version Pro du smartphone bénéficierait, quant à elle, d'une troisième version plus généreuse encore.

Google est une nouvelle fois très attendu sur l'autonomie du prochain Google Pixel 6. Son prédécesseur, le Pixel 5, s'était montré exemplaire sur ce point avec une batterie de 4614 mAh qui permettaient de tenir pendant un voir deux jours complets en fonction de votre utilisation. Selon les fuites disponibles sur le net, le Pixel 6 serait équipé d'une batterie de 4614 mAh. Reste à voir si le smartphone et son logiciel interne pourront bien gérer la durée de vie de cette dernière.

Enfin concernant l'écran, aucune information officielle n'a encore été révélé à nouveau. Il semblerait cependant que le Google Pixel 6 soit pourvu d'une dalle plate FHD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 6 Pro ?

Le Google Pixel 6 Pro reste assez semblable à première vue. Il se distingue cependant de son homologue sur quelques petits points au niveau du design et des capacités :

Le bloc photo à l'arrière du Google Pixel 6 Pro laisse un peu plus d'espace sur la tranche supérieure du smartphone.

Un troisième capteur photo est intégré à l'arrière du Google Pixel 6 Pro. Il sert notamment pour du téléobjectif jusqu'à x4 avec 48 Mpx.

La batterie du Google Pixel 6 Pro serait plus conséquente que son cadet, avec une capacité de 5000 mAh.

L'écran du Google Pixel 6 Pro sera un poil plus grand que celui de la version de base, avec une dalle de 6,7" avec bords incurvés et taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz.

Comme énoncé précédemment, le Google Pixel 6 Pro serait proposé en trois versions différentes selon vos besoins en stockage : 126 Go, 256 Go et 512 Go. Cette dernière capacité étant absente chez la version de base du téléphone.

Les trois coloris du Google Pixel 6 Pro. © Google

Le Google Pixel 6 et sa version pro ont été dévoilés publiquement au début du mois d'août 2021. Ces derniers ne disposent cependant pas d'une date de sortie précise en dehors d'un vague "disponible cet automne". Cela fait sens puisque la firme avait déjà dévoilé le Pixel 5 à la fin du mois de septembre 2020. Google pourrait donc reprendre le même schéma en rendant disponible son Pixel 6 ainsi que le Pixel 6 Pro vers la fin du mois d'octobre.

Google a finalement lancé une invitation au monde entier pour une conférence ce mardi 19 octobre à 19h. Cette dernière sera centrée sur les nouveaux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro et devrait nous dévoiler entièrement ces nouveaux produits. Il est également hautement probable que la firme communique une date de sortie précise et ouvre les précommandes à la fin de la conférence.

Là encore, Google n'a rien officialisé, et a préféré se concentrer sur la révélation du téléphone avec une vague date de sortie. Il est cependant intéressant de noter que Rick Osterloh, responsable hardware chez Google, s'est exprimé au micro du site The Verge quant au tarif des prochains Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ce dernier avait ainsi déclaré que, si "la firme ne s'était jamais attaqué aux smartphones haut de gamme ces dernières années, cette fois cela différent." Il était alors logique d'imaginer que les prochains téléphones de Google se positionneraient davantage près des Samsung Galaxy et iPhone en avoisinant les 1000 euros de budget.

Plusieurs journalistes qui détiennent des informations exclusives semblent cependant ne pas être d'accord avec cette information. S'il nous faudra attendre quelques jours avant une communication officielle sur le sujet, les fuites semblent s'accorder sur les tarifs suivants :

Le Pixel 6 sera commercialisé à partir de 649 €.

Le Pixel 6 Pro sera commercialisé à partir de 899 €.

Si nous précisons "à partir de", c'est parce que ces nouveaux smartphones disposeront de plusieurs options d'espace de stockage selon vos besoins. Leur prix sera alors ajusté selon la version que vous désirez.

Voilà une donnée qui intéresse de nombreux utilisateurs. Les smartphones de chez Google ne sont pas parmi les plus gros spécimens sur le marché, mais ils demeurent tout de même imposants pour certains. D'après les premières fuites disponibles sur le net, le Pixel 6 mesurerait 158,6 mm x 74,8 mm x 8,9 mm ce qui est bien au dessus de son prédécesseur. Le Pixel 6 Pro serait quant à lui doté de dimensions encore plus imposantes : 163,9 x 75,8 x 8,9 mm. Cela pourrait notamment s'expliquer par l'ajout de son bloc photo aux traits assez originaux.