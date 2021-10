Bon plan abonnement internet : jusqu'à -55%, comment en profiter ?

Bemove organise une vente privée sur les box internet permettant de profiter de tarifs préférentiels. Voici toutes les infos pratiques !

Nouvelle vente privée sur les box internet ! Et il va falloir faire vite pour profiter de l'opération avec un abonnement jusqu'à 55% moins cher, via une offre valable jusqu'au 12 novembre seulement. Il suffit pour cela de s'inscrire pour en profiter. Celle-ci propose un abonnement triple play "internet + télévision + téléphonie" à 16,99 euros par mois pendant un an puis 39,99 euros par mois en fibre ou 36,99 euros/mois si vous êtes connectés en ADSL. De quoi bénéficier de 55% de rabais la première année en économisant pas moins de 72 euros sur un an.

Toutes les infos

L'offre promue par BeMove permet de profiter d'une connexion jusqu'à 1Gb/s en fibre optique, les appels inclus vers fixe et mobile et un décodeur Android TV pour accéder aux meilleurs programmes. Une fois inscrit, vous pourrez choisir votre box internet en fibre optique ou en ADSL et souscrire à un forfait en ligne ou par téléphone avec l'aide d'un conseiller.

Comment s'inscrire ?