Bon plan Sony Xperia : 280 euros de moins sur le Xperia 5 II

SONY XPERIA 5 II. Sorti en fin d'année 2020, le Sony Xperia 5 II est déjà en promotion et disponible à un excellent tarif chez plusieurs sites spécialisés ainsi que chez SFR.

Sony continue de proposer des smartphones puissants et fiables d'année en année comme en témoigne le Sony Xperia 5 II sorti courant 2020. Ce téléphone dispose toujours de solides arguments pour faire face à la concurrence avec son écran OLED+ doté d'un taux de rafraichissement de 120 Hz, sa jolie autonomie, son puissant processeur Snapdragon 865 et ses trois capteurs photo de 12 Mpx. Sachez que ce smartphone très compétitif, et sorti aux alentours de 899 euros, est actuellement en promotion chez SFR à un prix très intéressant de 499 euros.

Sony Xperia 5 II chez Red by SFR

Le Sony Xperia 5 II : un excellent smartphone en promotion

Bien que les smartphones de chez Sony ne soient pas les plus réputés dans le milieu, ils demeurent d'excellents appareils qui n'ont pas à rougir de la concurrence ! Le Xperia 5 II est notamment capable de gérer efficacement l'ensemble de vos jeux et applications en excellente qualité avec son processeur Snapdragon 865 et ses 8 Go de mémoire vive. Vous disposerez également et surtout d'un design atypique avec un format d'écran plus fin qui pourra plaire à de nombreux utilisateurs. Un excellent smartphone régulièrement disponible en promotion.

