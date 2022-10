Le Redmi Note 11 Pro s'affiche à son meilleur prix

REDMI NOTE 11. Toujours considéré comme un excellent smartphone peu onéreux, le Xiaomi Redmi Note 11 voit son prix baisser d'une centaine d'euros sur plusieurs sites marchands.

Le Redmi Note 11 Pro de chez Xiaomi s'affiche à nouveau avec d'excellentes promotions. Le smartphone de milieu de gamme du constructeur continue d'être régulièrement proposé avec de belles remises de prix, comme c'est le cas actuellement chez Amazon et CDiscount. Il est actuellement possible de mettre la main sur le Redmi Note 11 Pro pour le joli tarif de 229 euros chez CDiscount ! Cette promotion est cependant à durée limitée.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro n'est pas le seul appareil de la gamme. Ce dernier est sorti accompagné du Redmi Note 11 et du Redmi Note 11S qui sont également très intéressants, et disposent de caractéristiques qui leur sont propres. Ces deux autres versions sont parfois disponibles avec quelques promotions que vous pouvez retrouver plus bas dans cet article.

Quelles sont les caractéristiques du Redmi Note 11 ?

Le Redmi Note 11 se décline en trois smartphones : le Redmi Note 11, le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11 Pro. Chaque version dispose ainsi de spécificités pouvant convenir à différents types de public.

Le Redmi Note 11 classique est équipé d'un écran AMOLED de 6,43". Ce dernier est capable d'atteindre un taux de rafraichissement de 90 Hz, ce qui est assez logique pour garder un tarif convenable sur cette entrée de gamme. Le 120 Hz reste donc pour la versions Pro de l'appareil.

Côté processeur, le Redmi Note 11 est pourvu d'une puce Snapdragon 680 ce qui en fera très certainement un smartphone capable de supporter de nombreux jeux, mais peut-être pas en qualité élevée. Il pourra compter sur 4 à 6 Go de mémoire vive selon la version choisie pour l'épauler au quotidien dans l'utilisation de vos applications.

Le Redmi Note 11 dispose de pas moins de quatre capteurs pour sa partie photo, ainsi qu'une caméra selfie de 13 Mpx. On note simplement une toute petite amélioration sur son capteur principal par rapport au précédent Note 10 qui disposait de 48 Mpx :

Capteur principal de 50 Mpx.

Capteur grand-angle de 8 Mpx.

Capteur Macro de 2 Mpx.

Capteur de profondeur de 2 Mpx.



Quelles sont les caractéristiques du Redmi Note 11S ?

Si vous êtes intéressés par le Redmi Note 11S, sachez que ce dernier reprend de nombreux points du modèle de base. Il reste cependant un poil meilleur sur la partie photo ainsi que sur la puissance. Ainsi, le capteur principal du Redmi Note 11S est doté de 108 Mpx (contre 50 pour le Redmi Note 11 classique). Cette version dispose également d'un processeur MediaTek Helio G96, qui s'avère davantage performant que le Snapdragon 680 qui équipe le modèle de base.

Quelles sont les caractéristiques du Redmi Note 11 Pro ?

Le Redmi Note 11 Pro reprend, quant à lui, plusieurs points déjà disponibles sur le modèle S (notamment le capteur photo et le processeur améliorés). Il dispose cependant d'un écran AMOLED de 6,67" (contre 6,43" sur le modèle de base et le S) capable d'atteindre un taux de rafraichissement de 120 Hz (contre 90 pour les deux premiers modèles cités).

Fiche technique des Redmi Note 11

Fiche technique des Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro Caractéristiques Redmi Note 11 Redmi Note 11S Redmi Note 11 Pro Écran 6,43" AMOLED FHD+ 6,43" AMOLED FHD+ 6,67" AMOLED FHD+ Taux de rafraichissement 90 Hz 90 Hz 120 Hz Processeur Snapdragon 680 MediaTek Helio G96 MediaTek Helio G96 Mémoire vive 4 / 6 Go 4 / 6 Go 6 / 8 Go Espace de stockage de base 64 Go 64 Go 64 Go Appareil photo arrière Capteur principal 50 Mpx / Objectif grand-angle de 8 Mpx / Objectif macro de 2 Mpx / Objectif de profondeur de 2 Mpx Capteur principal 108 Mpx / Objectif grand-angle de 8 Mpx / Objectif macro de 2 Mpx / Objectif de profondeur de 2 Mpx Capteur principal 108 Mpx / Objectif grand-angle de 8 Mpx / Objectif macro de 2 Mpx / Objectif de profondeur de 2 Mpx Appareil photo avant Capteur de 13 Mpx Capteur de 16 Mpx Capteur de 16 Mpx Batterie 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh Charge rapide Oui, jusqu'à 33 W Oui, jusqu'à 33 W Oui, jusqu'à 67 W Réseau Uniquement compatible réseaux 4G Uniquement compatible réseaux 4G Uniquement compatible réseaux 4G Dimensions 159.87mm x 73.87mm x 8.09mm 159.87mm x 73.87mm x 8.09mm 164.19mm x 76.1mm x 8.12mm Poids 179 g 179 g 202 g

A quel prix est disponible le Redmi Note 11 ?

La gamme de Redmi Note 11 s'adresse toujours à un public qui recherche un smartphone d'entrée de gamme. Les Redmi Note sont réputés pour être d'excellents smartphones très abordables avec leur tarif peu élevé. La gamme de Redmi Note 11 se devait donc de rester low cost avec des caractéristiques essentielles.

Redmi Note 11 : à partir de 199 euros.

Redmi Note 11S : à partir de 249 euros.

Redmi Note 11 Pro : à partir de 329 euros.

Xiaomi a mis quelques semaines à communiquer sur la date de sortie officielle de son Redmi Note 11. Ce dernier est disponible depuis le jeudi 17 janvier 2022 dans la majorité des points de ventes partenaires. La firme a donc pris un peu d'avance avec les nouveaux Redmi Note 11. Pour rappel, les précédents Redmi Note 10 avaient été dévoilés au milieu du mois de mars pour une sortie quelques jours après leur présentation. Le Redmi Note 11 Pro est disponible depuis début avril 2022.