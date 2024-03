Je teste des smartphones tous les jours, voici le moins cher que je recommanderais les yeux fermés

De nouveaux téléphones sortent tous les mois. Je teste très régulièrement les dernières nouveautés et vous dévoile le smartphone que je recommande sans hésiter à mon entourage !

Il ne se passe pas un seul mois dans l'année sans qu'un nouveau téléphone ne sorte. Que ce soit Apple, Samsung, Xiaomi ou bien d'autres constructeurs, les marques savent qu'il est primordial d'inonder le marché. Cette stratégie leur permet de proposer des smartphones susceptibles d'intéresser de nombreux clients potentiels, et ce, quel que soit leur budget.

Il y a cependant des téléphones bien meilleurs que d'autres. Si Samsung et Apple brillent par leurs téléphones haut de gamme que sont le Galaxy S24 Ultra ou l'iPhone 15 Pro Max (pour les tout derniers sortis), il existe tout de même d'excellents produits disponibles pour bien moins cher.

Le smartphone que je recommande à tous mes proches en fait partie et il est très récent. Il n'est même disponible que depuis quelques jours ! Il s'agit du dernier Nothing Phone (2a). Un téléphone déjà très original dans son design, mais qui s'avère également très performant !

Pourquoi le Nothing Phone (2a) et pas un autre ? Tout d'abord à cause du prix ! Celui-ci lui permet de s'imposer face à des leaders du marché comme Samsung ou Google. Le Phone (2a) se dote aussi d'une véritable identité visuelle avec son design tout en transparence et ses petites LED situées sur sa coque arrière. Ses performances ne sont pas en reste non plus puisqu'il est tout à fait possible de lancer de gros jeux dessus et de ne souffrir d'aucun ralentissement !

Le Phone (2a) est donc proposé à partir de 349 euros dans sa configuration de base avec 128 Go d'espace de stockage. Si vous trouvez cela un peu juste, il est possible de passer à 256 Go pour 50 euros de plus. Cela reste un excellent tarif au vu de ses capacités et comparé aux smartphones à 1000 euros ou plus qui sont souvent considérés comme meilleurs.

Les jeux, ce n'est pas votre truc ? Qu'importe ! Le Phone (2a) dispose également de très bonnes performances pour les photos et vidéos avec son double capteur de 50 Mpx et sa caméra selfie de 32 Mpx. Le smartphone est également capable de filmer jusqu'en 4K à 30 FPS ou 1080p et 60 FPS ! De quoi capturer de jolis moments avec une excellente qualité.

Bien sûr, il existe d'autres alternatives. Le Google Pixel 7a est également un très bon smartphone, mais ce dernier souffre d'un sérieux manque d'autonomie qui peut déranger certains utilisateurs. Vous pouvez cependant regarder également du côté du Redmi Note 13 Pro+ de Xiaomi qui dispose d'excellents retours de la part de la presse spécialisée.