Honor Magic 6 Pro : une montre connecté et une tablette offertes à l'achat

Le nouveau smartphone Honor Magic 6 Pro est enfin disponible avec des offres de lancements exceptionnelles.

Le nouveau Honor Magic 6 Pro est enfin disponible en France. La firme a concentré tout son savoir-faire en matière de téléphonie mobile pour proposer un smartphone très performant. Que vous soyez un photographe amateur, un mordu de jeux vidéo ou simplement un utilisateur lambda qui désire disposer d'un très bon téléphone, le Honor Magic 6 Pro a de nombreux arguments pour vous convaincre.

Testé dans nos colonnes un peu avant sa sortie officielle, le Honor Magic 6 Pro s'est notamment illustré de par ses excellentes capacités photographiques et son excellente autonomie.

Si vous êtes intéressé par le fleuron de chez Honor, le Magic 6 Pro est disponible chez plusieurs grandes enseignes. Des offres de lancement sont également proposées et ces dernières sont très intéressantes. Chez la Fnac, vous disposez déjà d'un prix barré, mais également d'une tablette Honor Pad9 offerte jusqu'au 26 mars.

Smartphone Honor Magic6 Pro Vert Neuf à partir de 1099,00 € Occasion à partir de 1295,90 € Rakuten 1099,00 € Voir

Fnac 1299,88 € 1099,00 € Voir

Rue du Commerce 1105,10 € Voir

Cdiscount 1140,99 € Voir

Darty 1149,90 € Voir

Boulanger 1299,00 € 1149,00 € Voir

Amazon 1192,07 € Voir Rakuten 1099,00 € 1295,90 € Voir

Chez Boulanger, c'est encore mieux ! L'enseigne propose des packs avec le Magic 6 Pro, la montre connectée Honor Watch GS3 et la tablette Honor Pad9. De quoi vous équiper facilement et sans sacrifier votre budget ! Il vous suffira d'acheter le smartphone et d'envoyer une preuve de votre achat via un formulaire dédié sur le site de vente de votre choix.