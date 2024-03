Cet outil simple et gratuit permet de mettre fin immédiatement au démarchage téléphonique

Le démarchage téléphonique est aussi ancien qu'énervant. Il existe pourtant des solutions simples et gratuites pour s'en débarrasser.

Qui n'a jamais vécu cette situation : un appel provenant d'un numéro inconnu. On suspecte une connaissance dont on n'aurait pas enregistré le numéro ou un contact récent dont on attend des nouvelles. Une personne nous répond et nous propose un vague contrat d'assurance. Félicitations ! Vous avez été victime d'un démarchage par téléphone.

De nombreuses sociétés s'enrichissent sur la crédulité de leurs interlocuteurs en leur passant des coups de téléphone. Le but premier est de proposer un service (souvent par signature de contrat) dont les interlocuteurs n'ont généralement pas besoin, mais qui se renouvellera automatiquement pour épuiser votre compte bancaire. A terme, un tel engagement peut vous coûter très cher sur vos économies et souvent pour un service que vous n'utiliserez jamais, comme une assurance bidon.

Pour lutter contre le démarchage téléphonique, le gouvernement français a mis en place le site web Bloctel sur lequel vous pouvez renseigner votre numéro. Les entreprises pratiquant le démarchage téléphonique doivent alors consulter si votre numéro est sur cette liste avant de vous appeler. Ce service a beau être relativement efficace, il ne bloque souvent pas l'ensemble des tentatives de ces entreprises. Il existe une solution plus performante et entièrement gratuite pour remédier à cela.

Cette application totalement gratuite s'intitule Truecaller. Il existe plusieurs types d'applications de ce genre, mais Truecaller dispose des meilleurs retours et avis de la part de ses utilisateurs. Avec près de 4,4 étoiles sur 5 sur le Google Play Store, Truecaller dispose d'un fonctionnement plutôt simple et intuitif.

L'application filtre automatiquement les potentiels appels indésirables qui se retrouvent directement dans vos spams. Vous pouvez toujours consulter ces derniers et rétablir de potentiels faux-positifs qui proviendraient de vos connaissances ou de services comme un recruteur ou un livreur Amazon.

Gardez également en tête que depuis le 1er mars 2023, les entreprises pratiquant le démarchage téléphonique ne peuvent plus utiliser les numéros en 06 ou 07. Cela devrait également vous aider à distinguer les appels indésirables de ceux susceptibles de vous intéresser.