Cet objet très répandu est strictement interdit dans les Airbnb, il vaut mieux rester vigilant

Louer un logement sur Airbnb demande désormais d'être très vigilant à ce détail et on n'y pense pas toujours.

Au fil des années, Airbnb s'est imposé comme une solution très appréciée des Français pour trouver un logement temporaire. Qu'il s'agisse d'un voyage d'affaire ou de courtes vacances, il est souvent plus agréable de réserver un appartement sur Airbnb plutôt qu'une chambre d'hôtel. D'autant que les gérants du site veillent régulièrement au bon déroulé des séjours et suivent les retours des utilisateurs pour dénicher les locations suspectes ou avec de mauvais retours d'expérience.

Les prix peuvent également beaucoup varier entre un logement Airbnb et son équivalent dans un hôtel. C'est pourquoi de plus en plus de Français privilégient l'option Airbnb plutôt que les plus anciennes méthodes de logement.

Pour autant, l'entreprise Airbnb est loin d'être exempte de défauts. Le marché des locations de courte durée et l'impact de celui-ci sur la vie dans les stations balnéaires, ou dans les zones touristiques, sont un fléau régulièrement mis en avant pour pointer la célèbre plateforme du doigt. Population de passage peu respectueuse des habitants, fragilisation du lien social et augmentation artificielle du coût du logement en sont le résultat direct.

De nombreux utilisateurs de la plateforme se plaignent aussi régulièrement d'un manque de confidentialité et de comportements déplacés de la part des gérants de location. C'est pourquoi l'entreprise a décidé de réagir et d'interdire un objet bien spécifique, et trop souvent utilisé pour épier les locataires passant par Airbnb.

© sinenkiy, 123RF

Depuis le 30 avril 2024, il est désormais interdit pour les loueurs Airbnb de disposer tout type de caméras à l'intérieur des logements. N'espérez pas non plus tricher en installant une webcam allumée sur un ordinateur ou une tablette ! Jusqu'ici, ces dispositifs pouvaient être disposés dans toutes les pièces d'un logement (à l'exception des chambres, toilettes et salles de bain), à condition que leur présence soit indiquée sur l'annonce du bien. Les caméras extérieures au logement restent autorisées tant qu'elles sont bien spécifiées sur l'annonce et qu'elles ne se trouvent pas dans une installation type douche, sauna ou jacuzzi, en plein air.

L'entreprise Airbnb précise que ces interdictions sont également effectives pour les détecteurs de bruits. Les locataires sont donc appelés à être très vigilants quand ils entrent dans un logement et doivent signaler tout appareil suspect. Les propriétaires tout autant puisque si un loueur inscrit sur le site ne respecte pas ces nouvelles règles, le site se réserve le droit d'appliquer de multiples sanctions pouvant aller jusqu'à la suppression du compte de l'utilisateur.

On ne sait pas si des amendes ont déjà été infligées en France depuis le changement de règle de la plateforme. Mais on se souvient qu'au printemps dernier, deux vacancières ayant loué un logement Airbnb près d'Annecy (Haute-Savoie) avaient découvert une caméra cachée dans un réveil qui était orienté vers la douche. L'affaire s'était terminée cette fois à la gendarmerie.