HPI : Audrey Fleurot ne veut plus continuer, une saison 4 interrompue en plein milieu

HPI revient sur TF1 ce jeudi pour sa 4e saison, avec deux infos majeures : une diffusion qui sera interrompue en cours de route et une annonce d'Audrey Fleurot sur la fin de la saga...

Morgane Alvaro revient sur TF1 ce jeudi soir, à partir de 21h10, sur TF1, et pour le plus grand bonheur des quelques 7 millions de fans qui suivent régulièrement ses aventures depuis maintenant quatre ans. HPI fait son retour avec une 4e saison toujours centrée sur ce personnage si particulier, "haut potentiel intellectuel" déluré qui a fait son trou dans la brigade du commandant Karadec, mais surprend toujours autant avec ses méthodes peu académiques et sa vie privée bordélique.

La série HPI est devenue le grand phénomène télé des cinq dernières années, un pari commun de TF1 et Audrey Fleurot (Morgane), qui confirme son succès d'année en année. La 4e saison de HPI, centrée sur une grossesse surprise du personnage principal, ne devrait pas faire exception. Pour assurer l'équilibre de sa grille et ne pas gaspiller de précieux épisodes flambant neufs, TF1 a d'ailleurs opté pour une diffusion au compte gouttes. Un seul épisode inédit de HPI sera visible ce soir et les prochains jeudis sur la première chaîne. En complétant avec des rediffusions en deuxième partie de soirée, TF1 va prolonger le plaisir et surtout le succès de sa série la plus stratégique.

Mais il y a autre chose encore : la nouvelle saison de HPI va s'arrêter au bout de quatre épisodes seulement, laissant donc les fans ronger leurs freins. Une interruption est en effet prévu dans à peine un mois et il faudra attendre l'automne pour reprendre le fil de cette 4e saison. La raison ? "En juin, nous tournons les deux derniers épisodes de la série, que nous n'avons pas pu réaliser en raison de la grève des intermittents. C'est ce qui explique que la programmation se fera en deux temps", a confié Audrey Fleurot à Télé 7 Jours il y a peu...

La dernière saison de HPI annoncée

Ce n'est d'ailleurs pas la seule annonce d'Audrey Fleurot qui devrait peiner les fans. Avec son compère Mehdi Nebbou (Karadec), ils ont révélé que la prochaine saison de HPI serait la toute dernière, mettant ainsi un terme à la saga de l'enquêtrice atypique dès 2025. Cette décision, annoncée bien avant la fin anticipée des tournages, a été motivée par le désir des acteurs d'arrêter l'histoire de Morgane, alors qu'elle est encore au sommet de sa popularité.

Audrey Fleurot, connue pour son investissement dans le rôle d'Alvaro, s'en est expliquée dans une interview accordée à Télé-Poche dimanche, assurant vouloir éviter de faire la saison de trop, celle qui risque de décevoir les amoureux de la consultante. "Je sais que cela va être douloureux car je vais avoir du mal à trouver un personnage qui m'inspire autant. Je commence à me préparer", a-t-elle ajouté.

Autre figure de HPI, Mehdi Nebbou a également livré sa vision de la conclusion idéale qu'il imagine pour la saison 5 de la série, qui sera donc la dernière. "C'est un souhait d'Audrey et de moi. On aimerait bien que ça se finisse au top, avec panache et fantaisie, plutôt que cela se dilue dans le temps. Ce serait dommage pour une série singulière qui plaît autant et qui nous plaît à nous aussi de faire la saison de trop avec le risque que ça devienne édulcoré ou que ça devienne carrément du réchauffé. Ce serait même classe de terminer avec folie", a-t-il déclaré dans Télé 7 Jours.

Lot de consolation pour les inconsolables d'HPI : les deux acteurs semblent ouverts à revisiter leurs personnages de manière ponctuelle, à travers des formats spéciaux ou même, pourquoi pas, un film. Audrey Fleurot avait évoqué cette possibilité lors du Festival Séries Mania à Lille, en mars 2024, laissant entendre qu'une porte restait ouverte pour de futures collaborations.