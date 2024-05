Vous devez impérativement changer votre code PIN s'il figure parmi cette liste

Les français sont encore nombreux à utiliser des codes de déverrouillage simples et facilement mémorisables. Attention aux risques de piratage de plus en plus courants !

C'est la première chose qui apparaît lorsque vous allumez l'écran de votre smartphone. Le Code PIN, pour "Personal Identification Number", est un numéro d'identification personnel qui permet à un utilisateur de sécuriser son téléphone afin d'éviter un vol de données. Il prend la forme d'une série de chiffres allant de 0 à 9 et offre ainsi un large panel de possibilités pour les utilisateurs disposant d'un téléphone portable. Cependant, certaines ne sont pas sans risques.

A l'heure où nous vivons dans un monde marqué par des avancées en matière de technologies numériques, la question liée à la sécurité des données est centrale. Que ce soit pour consulter des revenus bancaires, accéder à des applications sociales ou à sa boîte mail, le mot de passe est présent partout. De ce fait, le choix d'un bon code PIN pour votre smartphone est déterminant. Pourtant, une étude récente révèle que certains mot de passe sont beaucoup trop communs, et donc plus à même d'être piratés.

Il existe pas moins de 10 000 combinaisons possibles pour créer un Code PIN © Rawpixel Ltd.

Une analyse réunissant 3,5 millions de code PIN à travers le monde a été menée récemment. Cette dernière nous apprend que le code "1234" est le plus plébiscité avec 11% d'utilisation. Pas très loin derrière, les codes "0000", "1111", "7777", "1212", "1004" et bien d'autres restent également très appréciés du grand public. Et pour cause, ces derniers sont très faciles à retenir. Certains optent également pour leur date de naissance mais aussi leur âge ou des chiffres liés à leurs souvenirs. Des codes qui leurs sont rattachés et qui peuvent être découverts facilement à leur insu.

Ces utilisateurs sont la cible principale des hackers, capables de collecter des données en l'espace de quelques secondes. Il est évident que les combinaisons les plus courantes et faciles à retenir sont celles qui sont déjouées le plus facilement. Les experts de cette étude recommandent donc de créer ou changer de code sans signification particulière, ce qui minimisera les chances d'être exposé au piratage. Il est aussi vivement conseillé de ne pas utiliser à plusieurs reprises le même mot de passe.

Il existe des méthodes pour renforcer la sécurité de votre appareil. La première consiste à activer la vérification d'identité en deux étapes afin d'accepter ou non l'accès à une ressource informatique. Cette vérification se fait par l'intermédiaire d'un signal envoyé sur votre téléphone ou par mail en fonction de vos préférences. Pour ce qui est des options de déverrouillage, vous pouvez opter pour vérification par l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale.

Pour autant, ces technologies ne sont pas infaillibles et doivent rester associées à une gestion de vos mots de passe. Une autre alternative possible est de faire usage des gestionnaires de mots de passe. Des outils qui permettent de générer et mémoriser vos mots de passe même les plus complexes, et qui vous offrent une interface sécurisée.