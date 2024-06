Honor 200 : l'arrivée du smartphone approche à grand pas avec une surprise à la clé

Annoncé lors du salon VivaTech qui s'était tenu à Paris, le Honor 200 sera présenté officiellement le 12 juin 2024. Les amateurs de photos seront servis.

Présente lors du célèbre rendez-vous annuel du salon VivaTech qui s'est déroulé du mercredi 22 mai au samedi 25 mai 2024, Honor a officialisé le lancement de deux nouveaux smartphones : le Honor 200 et le Honor 200 Pro. Profitant de l'occasion, le patron de la marque en personne, George Zhao, a annoncé la date de lancement du smartphone d'entrée gamme, le Honor 200.

La date de présentation du Honor 200 est officiellement prévue à Paris le 12 juin 2024. La marque a envoyé des invitations aux médias spécialisés en précisant que l’événement débutera à 15 heures et qu’il se tiendra à L’hippodrome de Longchamps dans le 16e arrondissement de Paris. L'internaute sera présent sur place.

La marque en a également profité pour mettre l’accent sur un partenariat inédit avec le studio Harcourt. Fondé en 1934 à Paris par la photographe Germaine Hirschfeld, le studio Harcourt est notamment reconnu pour ses portraits en noir et blanc de personnalités du cinéma.

En ce qui concerne les offres de lancement du Honor 200, une fuite sur X (anciennement Twiiter) datant du 9 juin publié par l'influenceur Tech Sudhanshu Ambhore, rapporte qu'une paire d'écouteurs Honor Choice serait offerte à l'achat du smartphone pour plusieurs marchés. Selon ce même compte, le prix de lancement du Honor 200 serait nettement plus élevé sur les marchés européens. Un prix qui pourrait être facturé entre 600 et 650 euros. Sachez qu'il est dores et déjà disponible à la précommande chez la boutique en ligne Fnac.

Honor 200 Neuf à partir de 599,88 € Fnac 649,88 € 599,88 € Voir

Pour en savoir davantage sur le nouveaux smartphone de la marque, il faudra attendre le 12 juin 2024. Il ne fait aucun doute que la photographie sera à l’honneur pendant la présentation.