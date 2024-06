Oppo signe un come-back en France

Moins d'un an après son départ, Oppo annonce son retour en France et le lancement imminent d'une nouvelle gamme de smartphones.

C'est un rebondissement qui a secoué la toile et tout particulièrement les abonnés aux services de téléphonie mobile en France. Dans la journée du jeudi 13 juin 2024, Oppo a officialisé son retour sur le marché français. La marque est revenue de loin après un événement inattendu survenu en fin d'année dernière.

Au mois de juillet de 2023, Oppo avait dû se retirer des ventes en Allemagne en raison d'un conflit avec l'un de ses concurrents. L'entreprise de télécommunication finlandaise Nokia avait obtenu gain de cause devant la justice allemande suite à une plainte déposée pour violation d'un brevet. Des accusations qui s'étaient étendues dans toute l'Europe pour atteindre la France. Craignant de connaître les mêmes conséquences que lors de son procès en Allemagne, la marque avait fait le choix de stopper la vente des ses produits en France. Mais ce litige est de l'histoire ancienne puisque les deux parties se sont entendues sur un accord.

Par le biais d'un communiqué adressé aux médias dans la journée du 13 juin 2024, la firme de BBK Electronics a officialisé son retour sur la scène européenne et plus particulièrement sur le marché français : « Nous considérons notre présence en France comme un engagement pour un succès à long terme », explique Bingo Liu, patron d’Oppo Europe. Et quoi de mieux qu'un lancement de nouveaux smartphones pour marquer son retour !

Oppo révèle une nouvelle gamme de smartphones baptisée "Reno 12" © Oppo

C'est ce qu'à précisé une nouvelle fois Bingo Liu dans les détails de son communiqué. Pour l'occasion, c'est une toute nouvelle gamme qui devrait bientôt rejoindre le catalogue des smartphones : la série Reno 12. Son lancement européen est prévu pour le 18 juin, après son annonce sur le marché chinois en mai. Aucune autre information concernant les caractéristiques ou les prix n'ont été dévoilés pour le moment mais on peut dores et déjà vous dire que l'IA sera de la partie.

Quant à la commercialisation des smartphones sur le marché français, il ne faudra pas s'attendre une sortie à effet immédiat après leurs lancements : « Plus tard dans l’année, les produits Oppo redeviendront disponibles pour les clients français à la fois dans des canaux hors ligne et en ligne » déclare le patron d'Oppo Europe dans le communiqué. Toutefois, nous n'excluons pas l'éventualité de voir surgir des rumeurs sur internet dans les semaines et mois à venir, et nous ne manquerons pas de vous tenir informés.