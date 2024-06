TikTok s'approche un peu plus d'un ban aux Etats-Unis

Pris au coeur d'une tempête judiciaire et médiatique, l'application TikTok n'aurait plus que quelques mois de sursis avant de se voir interdire aux Etats-Unis.

TikTok a beau connaître un succès fulgurant à travers le monde, l'application de courtes vidéos pourrait bien disparaitre du jour au lendemain aux Etats-Unis. Le Département de Justice des USA vient de déclarer une nouvelle plainte à l'encontre de l'application.

Cette plainte se base notamment sur une ancienne affaire violant la loi de protection des mineurs aux Etats-Unis en 2019 et qui avait coûté près de 6 millions de dollars à TikTok. L'affaire avait fait grand bruit, puisqu'à l'époque, l'application avait été chargée coupable de recueillir les information personnelles des plus jeunes utilisateurs. Ce genre de plainte n'est généralement pas portée à l'attention du public, mais la FTC (Federal Trade Commission) estime qu'il s'agit d'une mesure unique et dans l'intérêt des utilisateurs.

La réponse de TikTok ne s'est pas faite attendre. Les responsables de l'application jugent que ces plaintes et allégations sont dépassées et qu'elles ne sont plus d'actualité.

La récente loi votée au mois d'avril 2024 contraint toujours l'entreprise ByteDance à vendre l'application TikTok à une filiale américaine. Faute de quoi, TikTok serait purement et simplement interdite aux Etats-Unis. Les jours semblent donc comptés pour l'application qui ne dispose désormais que de deux choix : abandonner le marché américain ou vendre sa filiale américaine à d'éventuels investisseurs. Problème : l'entreprise pèse lourd et peu de candidats semblent actuellement intéressés par un potentiel rachat bien que les récentes polémiques pourraient bien faire baisser sa valeur.