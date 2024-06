À quelle fréquence faut-il éteindre son téléphone portable ? Voici les réponses des experts sur le sujet

Eteindre régulièrement votre téléphone peut avoir des effets bénéfiques sur sa durée de vie et son fonctionnement.

Bien que nous soyons de plus en plus nombreux à posséder un smartphone et à l'utiliser au quotidien, bon nombre d'utilisateurs ne prennent pas suffisamment soin de leur appareil. Il est pourtant indispensable de bien entretenir et faire attention à notre téléphone si vous souhaitez en disposer le plus longtemps possible.

L'entretien d'un smartphone passe par de nombreux petits gestes à pratiquer au quotidien : ranger ses applications, désinstaller celles qui sont inutiles, s'assurer que l'on dispose d'un bon chargeur, limiter la recharge maximum de l'appareil... Et l'éteindre de temps en temps ! Ce geste anodin et finalement assez peu pratiqué aurait, selon de nombreux possesseurs de smartphone, des effets bénéfiques sur la santé de leur appareil. Mais qu'en est-il vraiment ?

Certains utilisateurs de smartphones ont l'habitude d'éteindre leur appareil durant la nuit. Cela a notamment pour effet d'empêcher d'être réveillé par d'éventuelles notifications ou appels, mais également de relancer le système d'exploitation du téléphone assez régulièrement. Mais faut-il réellement éteindre son smartphone aussi régulièrement pour en prendre soin ? Plusieurs experts se sont récemment penchés sur le sujet.

Tout d'abord, il convient de savoir quels sont réellement les effets de l'extinction d'un smartphone. Cela permet avant tout de relancer son système d'exploitation de temps en temps, afin que ce dernier fonctionne plus efficacement sur le long terme. Et en la matière, une relance quotidienne peut s'avérer utile mais est sans doute un peu trop fréquente. Les experts conseillent généralement en effet d'éteindre complètement son téléphone plutôt une fois par semaine. Un minimum. Relancer le système d'exploitation de votre appareil permettra aussi d'éviter d'éventuels petits bugs d'opération ou d'affichage qui pourraient survenir pendant la journée.

Mais cette manipulation ne suffit pas à maintenir un smartphone en bonne santé. Il est toujours recommandé de faire attention aux applications que vous téléchargez et de faire un petit ménage de temps en temps parmi celles que vous n'utilisez plus. Enfin, l'intégrité physique de votre téléphone est également à prendre en compte. Les différents composants qui intègrent un smartphone sont fragiles et peuvent présenter des dysfonctionnement si ce dernier est endommagé ou mal entretenu. Cela comprend notamment d'éviter de garder votre appareil trop longtemps au soleil, de le mouiller ou de le voir rempli de poussière ou de sable. Un smartphone bien entretenu est un smartphone qui dure plus longtemps !