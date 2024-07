Vous avez reçu un message de Booking.com ? Ne cliquez pas, il s'agit probablement d'une arnaque

Une récente arnaque très en vogue sur WhatsApp se fait passer pour le site Booking.com afin de voler votre argent et vos données personnelles.

Les arnaques par message ou téléphone sont nombreuses. Les pirates informatiques font toujours preuve d'ingéniosité pour élaborer de nouvelles techniques susceptibles de vous piéger. Parmi les dernières trouvailles de ces personnes malintentionnées, nous avons notamment pu observer de fausses applications, mais également l'usurpation d'identité pour se faire passer pour quelqu'un de votre famille ou entourage.

Cette dernière technique semble fonctionner sur certaines victimes puisqu'une nouvelle tentative originale a récemment été identifiée et reçue par plusieurs utilisateurs de la messagerie instantanée WhatsApp. L'application développée par l'entreprise Meta semble alléchante pour bon nombre de pirates informatiques puisqu'il y est facile d'ajouter des utilisateurs trouvés au hasard et de leur envoyer un message emprunt de mauvaises intentions.

© Phonandroid

La dernière technique d'arnaque en date consiste à se faire passer pour le site de réservation en ligne Booking.com. Les pirates usurpent l'identité de l'entreprise pour vous envoyer un message spécifiant que cette dernière recherche de nouveaux employés : "Bonjour. Nous recherchons des personnes pour travailler sur notre plateforme mobile de réservation d'attractions hôtelières (Booking.com) afin d'aider les hôtels à augmenter le nombre de vues, de réservations et la notoriété."

L'arnaque est encore plus détaillée et tentante puisque les conditions du prétendu emploi sont alléchantes. La suite du message spécifie que "le revenu quotidien moyen est de 50 à 500 euros" tandis que les horaires seraient flexibles, les tâches demandées très simples à réaliser et que tout peut être effectué directement sur son téléphone. Bref, cela a tout du métier parfait !

Malheureusement, il s'agit bien d'une arnaque. La suite du message indique qu'il est possible de contacter l'entreprise Booking.com pour en savoir plus tout en ajoutant un numéro commençant par +62 (se situant donc en Indonésie). La personne que vous contacterez va donc certainement tenter d'obtenir davantage d'informations vous concernant et vous envoyer un lien pirate se faisant passer pour le véritable site Booking.com dans le but de vous voler de l'argent.

Si un tel message venait à être reçu sur votre téléphone, il convient donc de ne pas y répondre et d'utiliser l'option "signaler" qui se situe dans le menu "..." en haut à droite de la discussion. Cliquez alors sur l'option "plus" pour pouvoir signaler la discussion et le pirate informatique auprès des services de WhatsApp et éviter de potentielles futures victimes.