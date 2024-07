Ce climatiseur persan inventé il y a 2500 ans réduit la température de 10 degrés et ne coûte rien

Face aux canicules, certaines solutions refont surface. C'est le cas de ces techniques ancestrales des Perses pour garder la fraîcheur

La chaleur va s'installer peu à peu en France et trouver un peu de fraîcheur va devenir un vrai défi dans les semaines à venir. Mettre le climatiseur à fond n'est pas une solution économique ni écologique, encore moins une solution d'avenir tant les besoins en énergie de ces appareils sont importants. Sans compter la chaleur rejetée à l'extérieur qui a pour conséquence d'augmenter encore les effets des canicules dans nos villes...

Les ingénieurs planchent ainsi sur d'autres solutions. Et à l'heure de trouver de nouvelles idées, pourquoi ne pas s'inspirer des anciens ? Certaines solutions techniques reposent en réalité sur de très vieilles inventions. C'est le cas d'une particularité des villes persannes. Il y a plus de 2500 ans, les Perses avaient déjà trouvé des solutions architecturales astucieuses pour se protéger des températures extrêmes, même en plein cœur du désert iranien !

Quand le thermomètre dépasse allègrement les 40°C à Yazd, l'une des villes les plus chaudes au monde, ses habitants restent encore aujourd'hui au frais grâce à d'ingénieux systèmes de ventilation naturelle. Les maisons traditionnelles sont surmontées d'élégantes tours à vent appelées "badguirs". Ressemblant à de hautes cheminées à quatre côtés et percées de fentes verticales, elles captent le moindre souffle d'air frais et le font circuler dans les habitations.

Sous la pression, l'air chaud est alors poussé vers la sortie. Cette climatisation 100% naturelle n'utilise ni électricité ni matériaux polluants. Elle peut pourtant faire chuter la température intérieure de 10 degrés celsius. Les "badguirs" sont souvent couplées à des pièces souterraines appelées "sardab" où l'air est rafraîchi au contact de l'eau acheminée des montagnes par d'antiques galeries, les "qanats".

Il est d'ailleurs possible de s'inspirer de ces techniques chez soi. S'il est difficile de modifier l'exposition des pièces, leur agencement ou les matériaux de construction, vous pouvez tout de même favoriser la ventilation naturelle en ouvrant fenêtres et portes opposées. Cela crée un courant d'air qui chasse l'air chaud. Pour amplifier l'effet, on peut placer un ventilateur devant la fenêtre au vent. Dans les maisons, végétaliser les terrasses, installer des points d'eau ou des brises-soleils sont d'autres solutions faciles à mettre en place.

L'architecture de la vieille ville de Yazd, avec ses ruelles étroites et passages couverts qui protègent du soleil, pourrait être une vraie source d'inspiration pour les défis actuels du développement durable. De Dubaï aux Emirats Arabes Unis à Melbourne en Australie, des projets s'inspirent d'ailleurs aujourd'hui des techniques perses millénaires pour concevoir des bâtiments minimisant le recours à la climatisation. Preuve que les solutions les plus écologiques et les plus malines sont parfois les plus anciennes !