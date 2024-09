Test du Honor Magic V3 : une leçon de maitrise à peaufiner

Honor vient de dévoiler son nouveau smartphone pliable à sortir à l'international. Nous avons pu tester le Honor Magic V3 en exclusivité et celui-ci s'avère bluffant.

Alors que de nombreux yeux du monde de la tech étaient rivés sur Apple et son nouvel iPad Pro extrêmement fin, c'est sur cette même idée que Honor s'est lancé dans la conception de son dernier smartphone pliable. Le Honor Magic V3 a récemment été dévoilé par la firme avec une promesse : proposer le plus fin des smartphones pliables. L'entreprise s'en prend même directement au leader du marché, Samsung, avec son dernier Galaxy Z Fold 6 sorti au début de l'été 2024.

Honor nous a gentiment confié son nouveau Honor Magic V3 pour le tester avant sa sortie officielle et ce dernier s'impose clairement comme l'un des meilleurs candidats dans son domaine. Découvrez notre test du nouveau téléphone pliable Honor Magic V3.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test du Honor Magic V3 Une finesse jamais vue sur un smartphone pliable.

sur un smartphone pliable. D'excellentes performances que ce soit pour la photo ou le jeu vidéo.

que ce soit pour la photo ou le jeu vidéo. Une recharge rapide qui permet de faire le plein rapidement. Un écran interne qui manque de luminosité.

Les photos de nuit pourraient être meilleures.

Moins de suivi logiciel que ses principaux concurrents sur le marché.

Le nouveau Honor Magic V3 déplié. © Linternaute / Julian Madiot

Un design qui établit un record de finesse

Abordons ce qui est sûrement la plus grande prouesse du Honor Magic V3 : son design. Le smartphone replié ne mesure que 9,2mm ce qui en fait le téléphone pliable le plus fin au monde à l'heure où nous écrivons ces lignes. Un design assez impressionnant surtout lorsqu'on le compare avec l'épaisseur de ses concurrents :

Modèle Epaisseur Poids Honor Magic V3 9,2 mm 228 g Samsung Galaxy Z Fold 6 12,1 mm 239 g Google Pixel 9 Pro Fold 10,5 mm 257 g OnePlus Open 11,7 mm 241 g

On observe donc une nette différence entre l'épaisseur du Honor Magic V3 replié et ses plus gros concurrents sur le marché. Cela se ressent également sur le poids de l'appareil qui est moins élevé et, de ce fait, plus agréable à utiliser au quotidien.

La face avant du Honor Magic V3 reste cependant très sobre. Nous disposons d'une dalle de 6,4 pouces avec sa la caméra selfie incrustée en haut de l'écran. Ce design sobre permet cependant au Magic V3 de ressembler à un smartphone tout à fait classique et bon nombre de membres de notre entourage n'ont pas réalisé qu'il s'agissait d'un téléphone pliable pendant nos semaines de test.

Le Honor Magic V3 plié ressemble à n'importe quel smartphone classique. © Linternaute / Julian Madiot

Sur le côté nous retrouvons le bouton d'allumage qui sert également de capteur d'empreintes. Ce dernier s'avère bien placé et réagit très bien sous le pouce même si nous aurions apprécié disposer d'un ressenti plus "cliquant" et moins timide. Juste au dessus, il est possible de retrouver les boutons de volume pour lesquels nous pourrions faire le même constat. Les plus petites mains pourront cependant avoir quelques difficultés à utiliser le bouton supérieur du volume sans ajuster leur prise tant ce dernier est situé un peu haut.

Continuons dans la sobriété avec le dos du Honor Magic V3. Ce dernier dispose d'un revêtement en plastique mat assez austère et sujet aux traces de doigts. On y retrouve uniquement le nom de la marque ainsi que le module photo disposé en forme d'hexagone. Si ce dernier s'avère assez imposant, il s'avère plus pratique que le module photo du Honor Magic V2 qui était placé sur un seul coin du téléphone et faisait pencher ce dernier lorsqu'utilisé sur une surface plane.

Une fois déplié, le Honor Magic V3 dévoile une dalle de 7,2 pouces encore une fois très classique avec une caméra selfie intégrée sur l'écran intérieur droit. Point de port Jack ou d'emplacement de cartes micro SD au programme, mais il s'agit d'emplacements qui deviennent rares de nos jours.

Utiliser le Honor Magic V3 au quotidien est plaisant. Le smartphone parvient à complètement nous faire oublier son côté pliable grâce à son petit gabarit, sa finesse qui nous étonne toujours aujourd'hui et surtout son petit poids de 228 g. Les personnes peu habituées au format pliable peuvent pleinement s'en servir comme un smartphone classique sans pour autant ressentir les traditionnels défauts inhérents à ce genre d'appareils (lourdeur, gabarit imposant, volet photo mitigé et autonomie moyenne).

Le Honor Magic V3 est d'une finesse assez bluffante. © Linternaute / Julian Madiot

Des écrans inégaux, mais agréables à utiliser

Les deux écrans (intérieur et extérieur) du Honor Magic V3 sont composés de dalles AMOLED pouvant afficher jusqu'à 1,07 milliard de couleurs selon la firme. L'écran extérieur a tout d'un véritable écran de smartphone premium. On y retrouve notamment un taux de rafraichissement pouvant monter automatiquement jusqu'à 120 Hz afin de disposer d'une belle fluidité au quotidien. L'écran extérieur du Honor Magic V3 dispose également d'une luminosité maximale pouvant monter jusqu'à 5000 nits. Un chiffre impressionnant, mais qui s'avère très pratique lorsque le téléphone est utilisé en plein soleil afin de pouvoir garder vos contenus lisibles.

L'écran internet du Honor Magic V3 dispose également d'un taux de rafraichissement pouvant monter automatiquement jusqu'à 120 Hz. Un vrai plaisir lorsque l'on visionne des films ou sérieux, mais surtout lorsque l'on joue à des jeux vidéo capables d'afficher 120 FPS en continu. Les gamers aguerris seront aux anges avec l'écran interne du Magic V3 à condition de ne pas trop l'utiliser en plein soleil. En effet, cet écran déplié ne peut monter que jusqu'à 1600 nits au maximum pour sa luminosité et cela se ressent un peu.

L'écran internet du Honor Magic V3 manque parfois de luminosité. © Linternaute / Julian Madiot

Des performances bluffantes mais attention à la chauffe

Nous avons voulu mettre le Honor Magic V3 à l'épreuve en exécutant de multiples jeux vidéo assez gourmands en ressources. Le dernier téléphone pliable de Honor est pourvu de 12 Go de mémoire vive et du processeur Snapdragon 8 Gen 3, dernière puce en date de chez Qualcomm après tout !

Le résultat nous a pour le moins surpris : des titres comme "Call of Duty Mobile" ou "Genshin Impact" se lancent automatiquement avec les graphismes réglés sur "élevés". Un fait assez rare puisque de nombreux smartphones haut de gamme préfèrent plutôt lancer ces titres avec des réglages moyens pour éviter la surchauffe du processeur ou d'éventuels ralentissements. Nous avons même poussé le vice à fond en réglant les FPS au maximum sur chaque jeu et le tout restait très fluide. Nous observons seulement quelques chauffes lors de grosses mises à jour ou longues sessions de jeux. Rien qui n'empêche de profiter du téléphone, mais on conseillera tout de même de laisser ce dernier reposer un peu de temps en temps pour refroidir le processeur.

© Linternaute / Julian Madiot

Un volet photo sublime

Bon nombre de smartphones pliables ne brillent pas particulièrement sur la photo. C'est donc un autre point sur lequel se distingue le Honor Magic V3 puisque le smartphone est capable de réaliser de superbes clichés de jour comme de nuit. Mais puisque qu'une image vaut mille mots, voici quelques photos réalisées avec le Honor Magic V3.

Les résultats sont donc très bons. La colorimétrie est bonne et le Honor Magic V3 respecte bien les sujets capturés sans trop exagérer sur les couleurs comme ça peut être souvent le cas sur des appareils de chez Samsung ou Motorola. Mieux encore : les plus petits détails au loin comme de la végétation ou coins de bâtiments restent assez nets. Le mode portrait s'en tire plutôt bien également même si le détour à l'intérieur des lunettes restent malheureusement net et ne profite pas d'un effet Bokeh (ou de flou si vous préférez). Mais à ce niveau de qualité et de détails, nous chipotons.

De nuit, le Honor Magic V3 s'en tire également avec les honneurs. Le smartphone pliable aura cependant tendance à forcer un peu trop la luminosité avec son "mode nuit" intégré. Sur nos clichés de tests, on a l'impression que nous sommes plutôt en fin d'après-midi et que le soleil est en train de se coucher alors qu'il était près de 23h en réalité. Les sources de lumières comme les poteaux électriques et phares de voitures restent cependant très bien gérés et ne viennent pas gâcher nos images.

Des communications claires et une connectivité à toute épreuve

Nous avons pu essayer le Honor Magic V3 pendant plusieurs semaines. Nous avons ainsi tenu plusieurs conversations par téléphone avec l'appareil et ces appels se sont avérés plaisants à tenir. Le Honor Magic V3 fait un beau boulot pour réduire les bruits de fonds non désirés et garder les discussions claires pour nous ou nos interlocuteurs.

Le Honor Magic V3 est compatible avec les bandes de communication 4G et 5G et nous n'avons pas relevé de soucis de réseau durant nos essais.

Côté connectivité, nous avons appairé le Honor Magic V3 à plusieurs types d'écouteurs et casques provenant de chez Google, Apple et Nothing sans ressentir le moindre souci de connexion ou latence. Nous avons également utilisé le smartphone pliable avec des montres connectées de chez Google et Huawei sans aucun souci à relever !

Une excellente autonomie et une recharge vraiment rapide

L'autre grand défaut des smartphones pliables tient souvent dans l'autonomie. Difficile de placer une bonne batterie dans un téléphone qui se plie et se déplie ! Pourtant, Honor semble avoir réussi puisque son Magic V3 dispose d'une bonne autonomie. Notre exemplaire a pu aisément tenir une journée entière avec différents usages allant des SMS aux réseaux sociaux en passant par quelques jeux et vidéos en streaming. Débranché à 8h du matin, le Honor Magic V3 a fini par s'éteindre le lendemain en milieu de journée. Une performance qui reste donc correcte sans être incroyable.

Le Honor Magic V3 est compatible avec une charge rapide pouvant aller jusqu'à 66 W en filaire et 50 W en sans-fil (à condition que vous disposiez d'un chargeur ou d'une station compatible). Le résultat est bluffant : le Honor Magic V3 se recharge en un peu moins d'une heure à 100%.

Notre conclusion au test du Honor Magic V3

Alors que Honor s'en sortait déjà très bien l'an dernier avec son Magic V2, l'entreprise ne s'est pas reposée sur ses lauriers pour nous dévoiler une nouvelle génération encore meilleure. S'il fallait vraiment trouver des défauts sur le Honor Magic V3, nous pourrions évoquer ses photos de nuit qui restent assez perfectibles et un suivi logiciel qui ne soit que de 4 ans de mise à jour d'Android et de 5 ans de patch de sécurité, ce qui reste correct, mais en dessous des standards de Google et Samsung.

Mais ces petits défauts n'entachent en rien l'expérience globale du Honor Magic V3 qui s'établir clairement comme l'un, si ce n'est le meilleur smartphone pliable disponible sur le marché.