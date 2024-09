Xiaomi 14T Pro : Tout savoir sur le nouveau smartphone à l'excellent rapport qualité/prix

Les Xiaomi 14T et 14T Pro ont été annoncés et ces derniers misent sur l'intelligence artificielle pour affronter leurs principaux concurrents tout en gardant un très bon rapport qualité/prix.

Dévoilés à Berlin en marge d'une conférence spéciale, les Xiaomi 14T et 14T Pro sont donc les nouveaux smartphones de la rentrée pour la marque chinoise. Cette dernière mise avant tout sur un bon rapport qualité/prix avec des caractéristiques soignées, notamment sur la partie photo et vidéo. Mais Xiaomi n'en oublie pas la grande tendance du moment, l'intelligence artificielle, pour s'imposer face à la concurrence.

© Xiaomi

Quelles sont les caractéristiques des Xiaomi 14T et 14T Pro ?

Les Xiaomi 14T et 14T Pro ne disposent pas d'un design exceptionnel. Ce dernier reste assez sobre mais dispose tout de même d'un revêtement en aluminium pour une meilleure résistance et un petit côté "premium" comme on peut le retrouver sur les derniers iPhone. Ce design permet également aux Xiaomi 14T et 14T Pro d'être résistants à l'eau et à la poussière avec une norme IP68.

Côté écran, les Xiaomi 14T et 14T Pro sont tous les deux pourvus d'une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une luminosité pouvant atteindre les 4000 nits. Un chiffre ridiculement élevé qui devrait garantir une excellente lisibilité pour vos contenus du quotidien tout en protégeant vos yeux lorsqu'il fait sombre autour de vous. L'écran des Xiaomi 14T et 14T Pro est également pourvu d'une fréquence de rafraichissement de 144 Hz pour une fluidité exemplaire lorsque vous naviguez sur le web ou lancez un jeu vidéo.

Côté appareil photo, c'est ici que se distinguent les Xiaomi 14T et 14T Pro. Les différents capteurs équipés sur les deux smartphones sont les suivants :

Capteur principal de 50 Mpx

Téléobjectif de 50 Mpx (x2 sur le 14T et x2,6 pour le 14T Pro)

Ultra grand angle de 12 Mpx

A noter cependant que le capteur principal du Xiaomi 14T est un Sony IMX906 tandis que celui du Xiaomi 14T Pro est capable de capter davantage de lumière que son homologue.

Au niveau de la puissance le Xiaomi 14T est équipé d'un processeur Mediatek Dimensity 8300 Ultra qui est déjà capable de délivrer d'excellentes performances. Les utilisateurs les plus exigeants pourront cependant se tourner vers le Xiaomi 14T Pro et sa puce Mediatek Dimensity 9300+ pour encore plus de puissance, notamment au sein des jeux vidéo gourmands en ressources.

Enfin, si les deux Xiaomi 14T et 14T Pro sont pourvus d'une grosse batterie de 5000 mAh, la version de base est compatible avec la recharge sans-fil 67W tandis que le format Pro peut supporter jusqu'à 120W pour faire le plein très rapidement !

Notez que les deux Xiaomi misent également sur l'IA en intégrant plusieurs fonctionnalités comme l'intégration de Google Gemini, "entourer pour chercher" et un enregistreur intelligent capable de compiler et résumer vos interventions audio.

Quelle est la date de sortie des Xiaomi 14T et 14T Pro ?

Les Xiaomi 14T et 14T Pro sont d'ores-et-déjà disponibles en Europe à partir de 649 et 799 euros. Il est possible de les retrouver sur différents sites comme Boulanger, la Fnac ou Amazon.

Xiaomi - 14t 256go Noir Neuf à partir de 649,00 € Rakuten 651,00 € Voir

Boulanger 650,99 € Voir

SFR 649,00 € Voir

Fnac 699,00 € Voir

Xiaomi - 14t Pro 512go Bleu Neuf à partir de 799,00 € Rakuten 799,90 € Voir

Boulanger 900,99 € 799,99 € Voir

SFR 799,00 € Voir

Fnac 899,00 € Voir

Malheureusement, les seules offres de précommandes et de lancement des Xiaomi 14T et 14T Pro sont disponibles sur le site officiel de la marque. Il faudra donc vous y créer un compte pour récolter quelques points fidélité et offres sur Spotify, YouTube Premium et Google One Cloud Storage.