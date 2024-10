Google Pixel 9a : le smartphone "low cost" arriverait plus tôt que prévu

Généralement attendu aux alentours du mois de mai, la version abordable du dernier smartphone de Google pourrait bien sortir plus tôt. Le Google Pixel 9a serait déjà pourvu d'une date de sortie anticipée.

Google semble pressé de sortir de nouveaux téléphones. Alors que les derniers Google Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro Fold sont sortis avec deux mois d'avance par rapport au calendrier habituel, il se murmure que le prochain appareil de la firme serait également prévu avec un peu d'avance.

Selon le site Android Headlines, le Google Pixel 9a serait déjà bien avancé dans sa conception. Généralement attendus pour les mois de mai/juin, les versions "a" des téléphones de Google sont plus abordables que la gamme principale. Le Google Pixel 9a ne ferait pas exception et disposerait même d'un design revu et inédit comme démontré par OnLeaks sur X (anciennement Twitter) qui a pu mettre la main sur de premiers designs du Pixel 9a.

© OnLeaks p

On observe donc un module caméra bien différent de ceux que l'on peut retrouver sur les Pixel 9. Bien que l'on ne dispose pas encore d'informations officielles sur le Google Pixel 9a, il ne serait pas étonnant que ce dernier ne dispose pas des mêmes capteurs que l'on retrouve sur la série principale Pixel 9. Cela permettrait à Google de réduire les coûts de production et de proposer son Pixel 9a à un tarif plus abordable.

Toujours selon Android Headlines, le Google Pixel 9a profiterait donc d'une date de sortie avancée au mois de mars. Cela pourrait ainsi le mettre en concurrence avec le prochain Redmi Note 14 de Xiaomi prévu sur la même période.