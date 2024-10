Android 15 enfin disponible, comment le télécharger et quelles sont les nouveautés ?

La dernière version d'Android 15 est enfin disponible. Seuls certains smartphones peuvent cependant y accéder en avant-première et on vous détaille les nouveautés.

Android 15 est enfin disponible pour nos smartphones... Enfin presque. Comme à son habitude, Google privilégie d'abord ses propres marques de téléphones pour le déploiement de son nouveau système d'exploitation. Android 15 débarque donc en avant-première sur les Google Pixel. Il faudra donc attendre encore quelques semaines avant de pouvoir bénéficier d'Android 15 sur d'autres marques comme Xiaomi ou Samsung. Cette dernière a notamment déjà dévoilé que le déploiement d'Android 15 était toujours prévu pour la fin d'année 2024.

Si votre smartphone est compatible avec la mise à jour Android 15, rendez-vous dans l'application "paramètres", puis dans l'onglet "système". Vous devriez y trouver l'option "mises à jour logicielles". Android 15 devrait alors vous y être proposé. Dans le cas contraire, il faudra peut-être patienter encore un peu puisque le déploiement de cette nouvelle version peut être progressive.

Quelles sont les nouveautés de Android 15 ?

Android 15 intègre plusieurs nouveautés bien cachées au sein de votre smartphone. Au niveau du design, pas de changement notable. Vous ne devriez donc pas être trop bouleversé par l'installation de cette nouvelle version.

Un espace privé pour vos applications sensibles

L'une des plus grandes nouveautés d'Android 15 est l'ajout d'un "espace privé". Ce dernier est pensé comme un petit coffre fort pour y ranger les applications que vous ne souhaitez pas afficher sur votre téléphone et n'est accessible que par une authentification biométrique ou code. Il est même possible de masquer l'espace privé lui-même pour ne laisser aucune trace de ce dernier.

Le verrouillage automatique en cas de vol

Android 15 permet à votre smartphone d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter un cas de vol. Si le téléphone détecte que quelqu'un vous a subtilisé votre téléphone et s'enfuit en courant, Android 15 va automatiquement verrouiller ce dernier.

Ce verrouillage est également possible à distance via un autre appareil que vous possédez et relié au même compte que votre smartphone volé.

Davantage de contrôles pour les tablettes et smartphones pliables

Si vous possédez une tablette Android récente ou un smartphone pliable, Android 15 va vous octroyer quelques fonctions supplémentaires. Il sera désormais possible d'épingler les applications de votre choix sur la barre des tâches ou de coupler certaines applications pour les lancer automatiquement ensemble en vue scindée.

Autres nouveautés notables

Parmi les autres ajouts d'Android 15, Google annonce de meilleurs résultats pour le "boost en basse lumière" sur l'appareil photo. Cela devrait permettre d'obtenir des clichés un poil meilleurs lorsque la luminosité vient à manquer autour de votre smartphone.

Vos applications de messagerie peuvent également utiliser la connexion par satellite si aucun réseau Wi-Fi ou mobile n'est disponible autour de vous.

Enfin, les applications qui requièrent une clé d'authentification peuvent désormais être ouvertes avec une simple reconnaissance au toucher sur votre appareil.

Mon smartphone est-il compatible avec Android 15 ?

Comme d'habitude, Google réserve sa nouvelle mise à jour Android à ses téléphones Pixel dans un premier temps. Les smartphones et tablettes qui peuvent désormais télécharger Android 15 sont les suivants :

Google Pixel 6, 6 Pro et 6a

Google Pixel 7, 7 Pro et 7a

Google Pixel Fold (non sorti en France)

Google Pixel 8, 8 Pro et 8a

Google Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel Tablet

Pour les appareils d'autres marques, il faudra attendre jusqu'à la fin de l'année 2024 et en fonction de votre modèle.