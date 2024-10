Tout le monde fait cette erreur au moment d'acheter un nouveau téléphone, elle peut coûter très cher

Il existe de nombreux points à prendre en compte au moment d'acheter un nouveau téléphone. Mais l'un d'eux est quasi systématiquement oublié et peut vous coûter cher par la suite.

Acheter un nouveau téléphone est un acte important. Ce petit objet est désormais présent dans nos vies de tous les jours et il serait mal avisé de s'équiper d'un modèle qui ne répond pas à vos besoins. De nos jours, il existe une multitude de marques et versions de smartphones et il peut être compliqué de savoir laquelle choisir.

Samsung, Xiaomi, Apple, Honor... Les marques sortent de nombreux modèles de téléphones chaque année avec des caractéristiques différentes. S'il peut être compliqué de s'y retrouver, beaucoup de clients font alors appel à des vendeurs spécialisés pour obtenir davantage d'informations à propos du prochain téléphone qui pourrait leur convenir.

Seulement voilà, au moment d'acheter un téléphone, il y a une erreur qui est très souvent faite. Cette erreur n'est pas anodine puisqu'elle peut vous obliger à repasser à la caisse au bout de seulement quelques années ou même quelques mois ! Les vendeurs ne sont que très rarement interrogés sur le sujet et même eux peuvent faire cette erreur sans s'en rendre compte.

Lorsque vous regardez les détails techniques d'un téléphone seul ou avec un vendeur, vous allez souvent observer les capacités en photo, l'autonomie, le système d'exploitation installé ou encore la puissance du processeur. Autant de points cruciaux à observer pour être certain que votre prochain achat correspondra à vos besoins. Mais dans tout cela, s'il y a bien un point qui est souvent oublié, c'est le nombre de mises à jour restantes pour le dit téléphone !

Un magasin ne peut pas vous vendre un téléphone qui est obsolète. Mais il est tout à fait possible de trouver dans le commerce des téléphones en vente libre alors que ces derniers ne recevront plus de mises à jour d'ici quelques mois ou années. Une fois cette période passée, votre nouveau téléphone ne recevra plus de nouvelles fonctionnalités et il est même possible que les futures mises à jour de sécurité pour garantir l'intégrité de votre appareil et de vos données personnelles ne soient pas proposées.

Au moment de choisir votre nouveau téléphone, tournez-vous donc vers le vendeur et demandez le nombre d'années de mises à jour restantes pour le modèle que vous étiez en train d'envisager. Plus le nombre d'années est élevé et mieux c'est ! Les smartphones les plus récents bénéficient généralement de 3 à 5 ans de mises à jour garanties après leur date de sortie initiale mais certains champions comme Samsung ou Google peuvent monter jusqu'à 7 ou 8 ans !