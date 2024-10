OnePlus 13 : le smartphone serait un monstre d'autonomie et de puissance

A quelques jours de sa présentation officielle en chine, le OnePlus 13 se dévoile un peu plus et ses caractéristiques semblent très bonnes sur le papier.

Plus les jours passent et plus les informations sur le prochain OnePlus 13 sont précises. Le prochain smartphone de la firme semble mettre le paquet sur les performances avec plusieurs rumeurs et fuites d'informations sur ses composants haut de gamme.

Si le OnePlus 13 tout d'abord prévu pour une lancement en Chine, le téléphone devrait normalement débarquer chez nous en début d'année 2025. Découvrez toutes les infos sur le nouveau OnePlus 13 à venir.

Le OnePlus 13 sera disponible en plusieurs coloris. © OnePlus

Quelles sont les caractéristiques du OnePlus 13 ?

Si les informations disponibles en ligne sont exactes, le OnePlus 13 devrait être impressionnant sur bien des points. Le smartphone est notamment doté de plusieurs composants haut de gamme et qui promettent de très grosses performances pour les gamers, les photographes en herbe ou même le grand public en général.

Tout d'abord, le OnePlus 13 sera l'un des premiers smartphone à bénéficier de la puce Snapdragon 8 Elite. Pour faire court : il s'agit d'une des toutes dernières puces disponibles sur le marché et l'une des plus puissantes dans le monde des smartphones. Le OnePlus 13 devrait donc être capable de faire tourner de multiples applications sans subir de ralentissements. Les gamers devraient également être aux anges pour lancer et profiter de leurs jeux vidéo préférés.

Côté appareil photo, le OnePlus 13 sera pourvu de trois capteurs différents pour proposer un maximum de versatilité pour les mordus de photographies. Le capteur principal est un Sony LYT-80 doté de 50 Mpx. Il sera également épaulé par un capteur ultra grand angle et un téléobjectif de 50 Mpx pouvant monter jusqu'en x3 de façon optique avant de passer à du numérique

Dernière info en date : le OnePlus 13 est doté d'une très grosse batterie. Alors que la majorité des smartphones actuels sont équipés de batterie de 4000 ou 5000 mAh, celle du OnePlus 13 monte jusqu'à 6000 mAh ! Il convient cependant de voir à quel point le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite est énergivore pour savoir si le OnePlus 13 est capable de tenir longtemps. Côté recharge, le smartphone sera compatible avec une charge filaire de 100 W et une sans-fil de 50 W.

Quel est le prix du OnePlus 13 ?

Dans l'attente de son officialisation en Europe, le prix du OnePlus 13 reste encore un mystère. Il est possible de rappeler que son prédécesseur, le OnePlus 12, était commercialisé à partir de 969 euros dans sa configuration de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour autant, il semble être risqué d'imaginer que le OnePlus 13 coûtera autant que son prédécesseur. Les composants haut de gamme du nouveau téléphone de OnePlus devraient faire monter le tarif final et nous ne serions pas étonnés si le OnePlus 13 est proposé en France à partir de 999 euros.

Le OnePlus 13 est officiellement lancé en Chine le 30 octobre 2024. Il faudra malheureusement patienter un peu avant de voir le smartphone arriver chez nous.

Si la marque s'en tient à ses habitudes et prédécentes dates de sortie, le OnePlus 13 sera disponible au début de l'année 2025 vers les mois de janvier ou février.