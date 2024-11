Oppo Find X8 Pro : tout savoir sur ce nouveau téléphone haut de gamme (nouveautés, prix...)

Oppo vient tout juste de lancer ce 21 novembre son nouveau Find X8 Pro, un modèle complet et high-tech qui va en satisfaire plus d'un. Découvrez ici tout ce qu'il faut savoir sur le dernier produit haut de gamme du constructeur chinois.

Sorti dans le monde entier ce jeudi 21 novembre, l'Oppo Find X8 Pro est désormais accessible pour tous les acheteurs désireux de se procurer un téléphone haut de gamme. Car oui, le constructeur chinois s'est efforcé de concentrer toutes les dernières technologies au cœur de son appareil.

Poussé par une caméra très sophistiquée et d'innombrables fonctionnalités optimisées par l'IA, le Find X8 Pro présente un bon nombre de nouveautés alléchantes. Mais que vaut réellement le dernier gadget d'Oppo ?

Design

Avec son Find X8 Pro, Oppo mise sur un téléphone beaucoup plus léger, grâce à une épaisseur de 8,24 mm qui permet d'atteindre un poids de 215 grammes. Le constructeur chinois vise une ergonomie plus poussée que jamais, avec la volonté de rendre la prise en main agréable, tant en termes de poids que de toucher.

La caméra arrière, quant à elle, a été nettement affinée. 40% moins épaisse que dans les générations de smartphone précédentes, elle permet encore une fois une prise en main plus agréable et plus pratique.

Le Find X8 Pro présente un cadre en aluminium, qui permet une résistance accrue et une certaine solidité en cas de choc. Le design, sobre, épuré et uni, semble intemporel et peut convenir à tout type de public.

Conçu pour durer, le Find X8 Pro est remarquable de solidité et de résistance, grâce à un écran en verre renforcé, un alliage d'aluminium robuste et sa capacité à absorber les chocs, optimisée par rapport au Find X7 Pro. Certifié IP68 et IP69, le téléphone peut survivre après 30 minutes dans l'eau à 1,5 mètres de profondeur et supporter les jets d'eau jusqu'à 80°C.

Le Find X8 Pro mise sur deux coloris aux noms poétiques, les acheteurs pouvant se tourner soit vers le Noir Stellaire, sombre et obscur, soit vers le Blanc Perle, clair et aux reflets nacrés.

Écran

L'écran du Find X8 Pro, légèrement plus petit que son prédécesseur, affiche une taille de 6,78 pouces, avec des bords incurvés à chaque côté. Il possède un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et une résolution de 450 PPI (Point Par Pouce). A savoir que la résolution de l'écran, qui atteint 2780 x 1264, est en légère baisse par rapport à son prédécesseur, le Find X7 Pro, qui lui affichait 3168 x 1440.

Grâce à son écran AMOLED haute fréquence, le Find X8 Pro peut faire tourner des images en haute définition, le tout sans grande consommation d'électricité. Oppo a amplement amélioré la luminosité de son dernière téléphone, avec une capacité de pointe de 4500 nits maximum, dépassant ainsi l'iPhone 16 et ses 2000 nits.

Pour les yeux fragiles, le dernier téléphone d'Oppo propose trois modes : Confort des yeux, Mode coucher, et Mode sombre, qui adoucissent les couleurs et améliorent le confort de l'utilisateur.

Caméra

Le Find X8 Pro brille surtout par sa qualité photo, grâce à des objectifs performants qui pourront capturer avec fidélité n'importe quel instant de vie. Bien que les capacités du dernier modèle high-tech d'Oppo soient élevées, la caméra ne bénéficie d'aucune évolution par rapport au dernier modèle, le Find X7 Ultra, sorti en juin 2024.

Pour ce qui est des selfies, la caméra avant est capable de capturer des images en 32 Mpx. L'arrière du téléphone profite toujours de quatre objectifs : un principal, un ultra grand-angle et deux téléobjectifs, chacun étant doté d'un capteur de 50 Mpx. Tous les quatre sont réunis dans un large anneau à l'arrière du téléphone, un design propre à la série Find X, qui ne convient sûrement pas à certains profils, dont les gamers.

Tout comme le Find X7 Ultra, le Find X8 Pro promet une qualité vidéo atteignant les 4K/1080p en 60/30 ips, pour l'ensemble des cinq objectifs du téléphone.

© Oppo

Les photos et vidéos prises par l'utilisateur du Find X8 Pro bénéficient d'un panel de fonctionnalités, comme les modes Portait, Nuit, Hi-Res, Panorama, Ralenti, Cinématique, XPAN, Timelapse, ou encore Longue exposition, la Vidéo Dual-View, les Autocollants, et même le Scanner de docs.

Batterie

La batterie du Find X8 Pro, dotée d'une capacité de 5910 mA, domine de loin celle du Find X7 Ultra, qui n'atteignait que 5000 mA. Grâce à la recharge rapide, l'énergie du téléphone est vite restaurée.

L'autonomie de la batterie a été grandement améliorée, avec une capacité de 576 heures, dans le cas où le téléphone est laissé en veille. Les possesseurs d'écouteurs pourront garder leur Find X8 Pro sous le coude pendant près de 26h, une prouesse particulièrement remarquable.

Doté d'un port USB-C, le Find X8 Pro propose aussi une capacité de recharge sans fil.

Performances

Côté performances, l'Oppo Find X8 Pro est également bien positionné, avec un processeur Mediatek Dimensity 9400 de dernière génération. Il s'agit d'ailleurs à ce jour du seul smartphone au monde à tourner avec un tel gadget, la plupart des autres marques préférant le Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Le Find X8 Pro bénéficie d'une mémoire interne de 512 Go, le double du Find X7 Pro, qui ne supportait que 256 Go. La RAM du nouvel Oppo atteindra quant à elle 16 Go.

Les utilisateurs du nouvel Oppo ont sans surprise accès à la 5G, au Wi-Fi 7, et au Bluetooth 5.4.

Une place considérable laissée à l'IA

Comme l'ensemble des nouveaux téléphones, l'Oppo Find X8 Pro cèdera une grande place à l'IA, dans l'espoir d'optimiser l'expérience de ses utilisateurs, et ce dans de nombreux domaines.

L'appareil photo est sans doute l'application qui reçoit le plus de fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielle, avec l'ajout de AI Editor. AI Editor permet d'améliorer en conséquence les photos capturées au préalable, au travers de quatre options différentes :

Amélioration de la Clarté : possibilité de transformer une photo pixellisée en image nette 4K.

Gomme IA : possibilité de supprimer de la photo un élément indésirable.

Déflouter : possibilité de corriger le flou d'un mouvement rapide.

Anti-reflets : possibilité de corriger le reflet de lunettes ou de vitres.

De nombreuses autres fonctionnalités entretenues par l'IA sont disséminées au sein du Find X8 Pro. Toutes sont néanmoins répertoriées au sein de la Boîte à Outils IA, accessible en un clic sur le smartphone. Oppo permet grâce à l'intelligence artificielle de lire une page internet à haute voix tout en éteignant son téléphone, de la résumer en quelques lignes, de répondre à un message sans intervention de l'utilisateur, d'écrire un texte à partir d'un prompt...

Une capacité de zoom révolutionnaire

Le zoom, grand défaut pour bon nombre de téléphone, est pour le Find X8 Pro un atout majeur. Boosté par l'IA, le dernier téléphone d'Oppo présente la possibilité de zoomer jusqu'à 60x sans détériorer la qualité de la photo. Intitulée Zoom Télescope IA, la nouvelle fonctionnalité du constructeur chinois permet aux utilisateurs de capturer avec une grande netteté les éléments lointains voire très lointains.

L'IA se charge d'analyser les détails éloignés afin d'optimiser leur rendu et d'affiner leurs contours.

Le Quick Button, pour dégainer la caméra au plus vite

Grâce à l'ajout du Quick Button, Oppo cherche à optimiser l'accès à la caméra, parfois trop long pour capturer un instant précis. Similaire au "bouton de capture" de l'Iphone 16, cet ajout permet à la fois d'accéder à l'application appareil photo (en double-tapant), de zoomer et dézoomer (en faisant glisser son doigt), de prendre une photo (en tapant une seule fois)... etc.

Le bouton multi-usage, déjà très pratique, prévoit une future mise à jour destinée à l'optimiser davantage.

Prix

Haut de gamme, la qualité technique de l'Oppo Find X8 Pro se ressent bien entendu sur le prix. Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'acquérir ce dernier modèle, qui vise les 1 199 € (chargeur et câble non compris).