Test du Oppo Find X8 Pro : le retour en France d'Oppo est-il réussi ?

Il aura fallu attendre près de deux ans pour retrouver Oppo avec un smartphone haut de gamme en France. Nous avons pu tester le Oppo Find X8 Pro et ce dernier nous a plu malgré quelques petits défauts.

Oppo est bel et bien de retour en France en 2024 après avoir effectué une petite traversée du désert qui avait contrainte la marque à ne plus commercialiser d'appareils sur le territoire pendant plusieurs mois. Après un Oppo Reno 12 sorti durant l'été 2024, la firme chinoise dévoile cette fois un nouveau smartphone haut de gamme. Unique appareil de la gamme X8 à sortir chez nous (d'autres pays ayant droit à un modèle moins onéreux), le Oppo Find X8 Pro mélange plusieurs gros composants et technologies pour s'imposer sur un marché déjà très concurrentiel.

Nous avons pu passer plusieurs semaines avec le Oppo Find X8 Pro comme téléphone principal et celui-ci s'avère particulièrement réussi sur plusieurs, non sans disposer de quelques défauts.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test du Oppo Find X8 Pro Une bonne autonomie couplée à une recharge vraiment rapide.

couplée à une recharge vraiment rapide. D'excellentes capacités en photographie même avec le zoom et en basse lumière.

même avec le zoom et en basse lumière. Un des smartphones les plus puissants du marché. Beaucoup d'applications préinstallées

Une seule configuration disponible en France.

Certains boutons difficiles d'accès si on manipule le téléphone à une main.

Un design difficile à ignorer

Pour le design du Oppo Find X8 Pro, la firme continue d'afficher une proposition à la fois sobre et difficile à ne pas remarquer. L'avant du smartphone est assez classique avec une taille d'écran de 6,7 pouces (un peu moins que pour la précédente génération) et un capteur selfie placé au centre supérieur de la dalle. Fait assez rare en 2024 pour être souligné : l'écran du Find X8 Pro n'est pas plat, mais incurvé sur les côtés ce qui donne une certaine impression de largeur lorsque l'on consomme du contenu, mais nous y reviendrons plus tard.

Difficile de passer à côté du design du Oppo Find X8 Pro. © Linternaute / Julian Madiot

Le dos du Oppo Find X8 Pro est distinguable entre mille. Le téléphone dispose de deux coloris disponibles : un "Noir Stellaire" très sobre et un "Blanc Perle" aux allures de marbre avec ses quelques petites touches de blanc dégradé. La sensation au toucher reste très agréable même si on a souvent peur que le téléphone nous glisse des mains.

Mais ce qui retient surtout notre attention, c'est bien évidemment le capteur photo du Find X8 Pro qui est à la fois imposant, mais plus petit que sur la précédente génération. Ce module qui regroupe les trois objectifs photo est d'ailleurs signé du "H" de la marque Hasselblad qui est toujours partenaire des smartphones haut de gamme d'Oppo. Cet immense capteur photo n'est cependant pas si lourd que ça et Oppo semble avoir bien travaillé sur le poids du téléphone qui reste agréable à prendre en main au quotidien.

Du côté des tranches de l'appareil, on retrouve les boutons de volume et d'allumage sur la droite du Oppo Find X8 Pro. Les plus petites mains pourront avoir quelques soucis pour atteindre l'augmentation de volume, mais globalement, ces boutons tombent bien sous le pouce lors d'une utilisation à une main. Du côté droit, on retrouve un "switch" qui permet de basculer le Find X8 Pro entre les modes "silencieux", "vibration" et "sonnerie".

Parlons enfin d'un dernier bouton dédié au contrôle de l'appareil photo. Ce dernier est bien caché puisque nous en l'avions même pas remarqué lors de notre première prise en main ! Situé en dessous des boutons d'allumage et de volume, il fonctionne peu ou prou de la même manière que le "camera control" que l'on retrouve sur les derniers iPhone 16, mais de façon plus simple : un double appui pour ouvrir la caméra, un glissement pour contrôler le zoom et un appui pour prendre une photo. Si l'on ne dispose donc pas des filtres intégrés sur ce bouton, ce dernier s'avère nettement plus agréable et précis à utiliser que celui de l'iPhone 16 qui s'avère souvent compliqué à manipuler.

Un joli écran, mais qui manque un peu de peps

Le Oppo Find X8 Pro est pourvu d'une dalle de 6,7 pouces qui dispose d'une luminosité maximale pouvant atteindre les 4500 nits. Un score honorable donc, mais que l'on aurait aimé voir un peu plus maitrisé puisque plusieurs relevés pointent qu'il est quasiment impossible pour le téléphone d'atteindre un tel niveau. Cela se ressent parfois lorsque nous utilisons le Find X8 Pro à côté d'un autre smartphone Android où la lisibilité sera parfois bien meilleure. Rien de particulièrement handicapant cependant, mais nous tenions à le souligner.

L'écran du Oppo Find X8 Pro est bon, mais manque parfois d'un peu de lisibilité. © Linternaute / Julian Madiot

Côté colorimétrie, le Oppo Find X8 Pro propose trois types d'affichage selon vos préférences. Les amateurs de couleurs vives auront vite fait d'utiliser le mode "vif" pour afficher des couleurs bien plus visibles à l'écran et c'est également celui que nous recommandons. Dans sa configuration de base dite "naturel", le Oppo Find X8 Pro manque un peu de vivacité dans sa restitution des couleurs, surtout si l'on vient d'un Google Pixel ou d'un Motorola.

Le Find X8 Pro propose également deux types de résolution d'écran : standard et élevée. La différence entre les deux s'avère cependant assez minimes lors d'un usage au quotidien et nous recommandons donc plutôt de rester sur une résolution standard pour économiser la batterie.

Des performances en veux-tu en voilà

Pour son retour en France avec un nouveau smartphone haut de gamme, il fallait qu'Oppo marque le coup en proposant des composants premium. C'est pourquoi le Find X8 Pro est équipé d'un processeur de chez Mediatek, le Dimensity 9400.

Pour un utilisateur lambda, ce SoC se présente comme excellent : les animations du Find X8 Pro sont fluides et l'ensemble de nos opérations s'enchainent avec aisance. Durant nos semaines de test, nous n'avons relevé aucun ralentissement ou arrêt complet de nos applications, et ce, même en alternant ces dernières. Un très bon point donc.

Les gamers sont également bien servis puisque le Dimensity 9400 semble bien taillé pour les jeux. Des titres assez exigeants en ressources comme Wuthering Waves ou encore Honkai : Star Rail se lancent automatiquement avec des graphismes réglés sur "élevés". Nos sessions de jeux étaient plutôt fluides même si les 60 FPS sont rarement atteints avec la configuration la plus élevée. Il s'agit cependant et sans nul doute de l'un des smartphones les plus puissants de l'année 2024.

Le Find X8 Pro est l'un des plus puissants smartphones de l'année. © Linternaute / Julian Madiot

Pour encaisser les grosses performances du processeur Dimensity 9400, Oppo a également travaillé sur la dispersion de la chaleur au sein du Find X8 Pro. Le résultat est remarquable puisque même après plusieurs heures de jeux vidéo sur le smartphone, nous n'avons ressenti qu'une infime chauffe de ce dernier. Voilà qui a de quoi nous rassurer sur la durée de vie des composants.

Des photos sublimes de près comme de loin

Le Oppo Find X8 Pro est équipé de pas moins de quatre capteurs photo pour vous laisser plusieurs possibilités au quotidien. Ces quatre capteurs disposent de 50 Mpx et s'établissent ainsi : capteur principal, ultra grand angle, téléobjectif x3 et téléobjectif x6. Le capteur principal et l'ultra grand angle du Find X8 Pro sont, sans surprise, très bons. Les clichés produits fourmillent de détails et la colorimétrie est plutôt juste. Les résultats en zoom sont étonnamment très bons également, et ce, même lorsque la lumière manque un peu comme lors de notre concert où nous réussissons tout de même à obtenir des résultats plutôt corrects en étant très éloignés de la scène. Le smartphone trouve cependant ses limites dans les zooms les plus éloignés.

Le téléphone dispose d'un watermark automatiquement intégré à vos photos. Ce dernier est totalement optionnel, mais il est assez étonnant de le voir activé par défaut.

Notons également la vitesse de réaction du Oppo Find X8 Pro pour la prise de photo : le téléphone est capable de prendre jusqu'à sept clichés par seconde ce qui ravira les photographes en herbe qui apprécient "mitrailler" une scène pour être certains d'obtenir le meilleur résultat.

Une excellente autonomie pour une recharge vraiment rapide

Oppo a doté son Find X8 Pro d'une grosse batterie de 5910 mAh ce qui, sur le papier, devrait lui permettre de profiter d'une belle autonomie. Une donnée que nous confirmons puisque nous n'avons jamais manqué de batterie en utilisant le Find X8 Pro au quotidien. Débranché vers 8h du matin, le téléphone affichait toujours 55% de batterie à la fin de notre journée de travail vers 18-19h. Un très joli score, mais qui n'étonne pas vraiment vu les moyens alloués par la marque.

Une fois notre smartphone épuisé de sa batterie, il est temps de le recharger. Le Oppo Find X8 Pro est compatible avec une charge filaire de 80 W, mais aucun chargeur n'est présent dans la boite. Il vous faudra donc vous équiper d'un chargeur compatible pour profiter du maximum de sa recharge rapide.

Si certaines marques osent parler de "charge rapide" pour leurs smartphones cantonnés aux 25 W qui prennent leur temps pour faire le plein, ce n'est pas le cas du Oppo Find X8 Pro qui se charge entièrement en un peu moins d'une heure. Un autre très bon point donc.

Une connectivité efficace et de bonnes communications

Nous avons pu tester le Oppo Find X8 Pro pendant un peu plus de deux semaines en tant que smartphone principal et auxiliaire. Ce dernier a été couplé à de multiples autres appareils comme des montres connectées CMF ou Google, mais également des casques et écouteurs de chez Apple, Google, Samsung et Nothing. Nous n'avons jamais eu de soucis d'appareillage avec d'autres appareils et le Oppo Find X8 Pro fonctionne parfaitement lorsque couplé à d'autres appareils en bluetooth. Le smartphone dispose même d'une connexion avec les iPhone afin de s'envoyer des fichiers de façon fluides et intuitives. Très pratique !

Côté communications, nous n'avons également rien à déplorer et nos conversations téléphoniques avec le Oppo Find X8 Pro ont toujours été impeccables pour nous ou nos interlocuteurs.

Notre conclusion au test du Oppo Find X8 Pro

Oppo marque définitivement un joli coup avec ce Find X8 Pro qui signe également son retour en France sur le marché des smartphones haut de gamme. Le Oppo Find X8 Pro en impose par ses performances avec son processeur Mediatek Dimensity 9400 qui permet de profiter de tous les jeux disponibles sur mobile en très bonne qualité et de façon fluide. Oppo a également très bien travaillé sur la dispersion de la chaleur au sein de son smartphone puisque nous n'avons jamais ressenti de chauffe prononcée durant son utilisation. L'autre gros point fort du Find X8 Pro vient clairement de ses photographies qui s'avèrent souvent très bonnes même lors des zooms.

Côté points négatifs, la prise en main n'est pas la meilleure sur le marché et le dos du Find X8 Pro a tendance à glisser des mains. Un constat également valable pour les boutons de l'appareil qui peuvent parfois être difficile d'accès. Enfin, nous déplorons quelque peu le nombre d'applications préinstallés ou suggérées lors du premier lancement du téléphone.