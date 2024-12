Voici l'endroit le plus moche de France selon ce challenge mondialement connu sur TikTok

Certains challenges TikTok sont plus intéressants que d'autres. Une récente mode sur l'application encourage les utilisateurs à visiter des pays sur Google Maps jusqu'à y trouver un endroit jugé "moche".

TikTok est désormais l'une des applications les plus populaires et utilisées dans le monde, notamment par les plus jeunes générations. Cette appli, lancée par l'entreprise chinoise ByteDance en 2017, fonctionne sur la base de partage de courtes vidéos extrêmement virales. Autant dire qu'on a vu émerger de nombreuses modes plus ou moins ridicules au fil des années. On repense notamment à la fameuse question : "les hommes pensent-ils vraiment à l'empire romain au moins une fois par jour ?", mais également à l'explosion de talents musicaux ces dernières années en proposant des reprises de chansons sur l'application.

L'une des modes (plus communément appelées "trend" sur l'application) les plus en vogue actuellement sur TikTok s'intitule "visiting countries until it's ugly", que l'on pourrait traduire par "visiter des pays jusqu'à ce que ce soit moche". Cette idée a été largement popularisée par la créatrice Natasha Gupta, une utilisatrice de TikTok qui rassemble plus de 200 000 abonnés avec ses vidéos où elle visite de multiples pays afin de juger leurs paysages.

Pour ce faire, Natasha Gupta ne prend pas vraiment de sac de randonnée ou de billets d'avion. La jeune femme reste sur son ordinateur et utilise l'outil Google Maps et sa fonction "Street view" pour se "déplacer virtuellement" à travers le monde. Dans ses vidéos, Natasha Gupta visite ainsi plusieurs lieux au hasard jusqu'à tomber sur un endroit qu'elle estime vraiment très moche. Et ce dans n'importe quel pays du monde.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'idée fonctionne. Sur sa vidéo centrée sur la France, la jeune Natasha a récolté près de 500 000 "j'aime" de la part des utilisateurs. Elle a commencé par visiter plusieurs endroits au hasard dans l'Hexagone et est tombée bien évidemment sur plusieurs paysages magnifiques, des petits villages et des châteaux notamment, dont celui ayant servi aux tournages de l'émission "4 mariages pour une lune de miel".

Ce n'est qu'au bout de deux minutes de recherches que la créatrice de contenu est finalement tombée sur un endroit "moche" selon elle : il s'agit de l'hôtel Holiday Inn Express Paris, situé à côté de l'aéroport "Paris Charles de Gaulle", dans la rue du Voyageur à Roissy. La célèbre TikTokeuse n'est pas allée chercher très loin... Mais il faut dire que le lieu ne donne pas très envie avec son ciel gris, ses bâtiments rectangulaires et l'absence totale de magasins, de site remarquable ou même notables, et en plus de cela, pas un seul passant.

Les propriétaires de l'hôtel ne prendront sans doute pas la peine de se justifier ou de rattraper le coup, puisque l'établissement sert avant tout à se loger à proximité de l'aéroport. Pour découvrir les sublimes monuments et paysages de la France, mieux vaut s'éloigner de l'aéroport chère Natasha.