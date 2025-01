Honor Magic 7 Pro : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau flagship

Le Honor Magic 7 Pro est le nouveau smartphone haut de gamme de chez Honor. Il se distingue par des photographies boostées à l'intelligence artificielle et une belle autonomie.

Le Honor Magic 7 Pro est officiel et disponible depuis le 15 janvier en France ! Honor a tout misé sur une expérience premium pour son nouveau smartphone haut de gamme qui combine intelligence artificielle, photographie de haute volée, expérience logicielle fluide et bonne prise en main avec tous les composants intégrés.

Que vous souhaitiez acheter le nouveau flagship d'Honor ou simplement curieux de ses nouveautés, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le Honor Magic 7 Pro.

Un design fidèle à la lignée des Magic

En termes de design, le Magic 7 Pro se démarque peu du modèle précédent, puisqu'il présente des dimensions et un poids quasiment similaires en mesurant 162,17 x 77,10 x 8,80 mm pour 223 grammes, pas de grande révolution de ce côté.

Le Honor Magic 7 Pro profite en revanche de bords bien moins courbés, qui permettent une meilleure prise en main pour les utilisateurs. Le prochain modèle Honor reste fidèle à son design signature, puisqu'il intègre à son Magic 7 Pro une caméra arrière ronde et imposante.

© Honor

Du côté des boutons, Honor ne réinvente pas la roue et propose des boutons d'alimentation et de contrôle de volume sur la tranche droite de l'appareil. Pas de bouton pour contrôler la caméra donc comme cela semble être la mode chez Apple ou Oppo.

A l'arrière du Honor Magic 7 Pro, difficile de ne pas remarquer la couronne où logent les capteurs photo. Cette protubérance est cependant placée au centre de l'appareil et devrait l'éviter de pencher lorsqu'on utilise le smartphone sur une surface plane.

Un écran remarquable

Le Magic 7 Pro risque de briller par la qualité de son écran OLED de 6,8 pouces, qui affiche une résolution 1280 x 2800 pixels. Le smartphone propose également un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On remarque également l'intégration de l'encoche dynamique en haut de l'écran qui permet de profiter d'un peu de multi-tâches comme c'est le cas chez Apple.

Des performances revues à la hausse

Honor mise sur des performances particulièrement élevées pour son nouveau smartphone. Le Honor Magic 7 Pro intègre l'une des puces les plus puissantes sur le marché de la téléphonie mobile : le processeur Snapdragon 8 Elite. Une nette amélioration par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 du Magic 6 Pro et qui devrait permettre de faire tourner vos jeux préférés avec fluidité.

Une qualité photo encore plus optimisée

Côté appareil photo, il y a peu de chances pour que le Honor Magic 7 Pro fasse des déçus. Le smartphone de Honor propose trois modules photographiques arrière : un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx ainsi qu'un téléobjectif de 200 Mpx. Concernant les selfies, la caméra avant bénéficie elle aussi de 50 Mpx.

Honor a, comme de nombreuses autres marques de téléphone, laissé une grande place à l'intelligence artificielle. Celle-ci sera capable d'améliorer des performances de zoom jusqu'en 100x et d'assurer une bonne qualité de photo, même sans grande luminosité. Cette technologie, baptisée "AI Super Zoom", permettrait de capturer des paysages avec un zoom allant jusqu'à x30 ou x100, et ce, sans trop de pertes de qualité.

Les retouches photo sont d'autant plus variées grâce aux nombreux outils IA intégrés au Honor Magic 7 Pro, comme la "Gomme IA", qui efface les éléments indésirables, l'"Extension d'image par IA", qui élargit le cadre d'une image ou encore le "Style IA".

© Honor

Une capacité d'autonomie exemplaire

Le Honor Magic 7 Pro s'annonce également comme un champion sur l'autonomie. Le smartphone est équipé d'une puissante batterie de 5270 mAh qui devrait permettre une belle longévité. Le Honor Magic 7 Pro est également compatible avec une charge filaire de 100 W et non filaire de 80 W.

Connectivité

Comme la plupart des derniers téléphones haut de gamme sur le marché, le Magic 7 Pro sera compatible avec le Wi-FI 7 et le Bluetooth 5.4. Il devrait également bénéficier de la certification IP68/IP69, qui assure une résistance accrue face aux poussières et à l'eau.

Le Honor Magic 7 Pro est disponible depuis le 15 janvier 2024 à partir de 1299 euros en France. Il est possible de bénéficier de plus de stockage avec des versions plus onéreuses si vous en ressentez le besoin. Deux coloris seulement sont proposés : le noir classique et le "Lunar Shadow Grey" qui se pare d'un blanc aux allures de marbre pour un joli effet.