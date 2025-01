Soldes 2025 : le Google Pixel 9 a rarement atteint un prix aussi intéressant avec des écouteurs en bonus !

Si le dernier Google Pixel 9 vous fait de l'oeil, les soldes représentent le moment parfait pour craquer ! Le smartphone est proposé chez Boulanger à un excellent prix avec des écouteurs en bonus.

Les soldes 2025 sont arrivées et les bons plans également ! Boulanger a lancé de multiples offres dès le début des soldes d'hiver en proposant plusieurs promotions très intéressantes. Parmi les rabais les plus alléchants, on retrouve notamment le Google Pixel 9 en pack avec des écouteurs Pixel Buds Pro. Le nec plus ultra de chez Google ! Cet ensemble, habituellement disponible aux alentours des 900 euros, est actuellement proposé à 751 euros sur le site de Boulanger pendant la période des soldes.

Mais ce n'est pas tout ! Boulanger propose également une remise immédiate de 100 euros si vous renvoyez un ancien téléphone à l'enseigne. Cela permet de disposer du Google Pixel 9 et des Pixel Buds Pro pour le meilleur tarif de 651 euros pendant une courte période !

Pour rappel, le Google Pixel 9 est le dernier smartphone en date de chez Google. Il se concentre sur trois points essentiels : la photographie, l'intelligence artificielle et le nombre de mises à jour proposées. Vous disposerez ainsi d'un smartphone capable de réaliser de sublimes photos boostées à l'IA et qui tient pendant plusieurs années !