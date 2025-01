Huawei Mate X6 : le nouveau téléphone pliant fait l'unanimité

Huawei compte bien marquer le début de l'année 2025, grâce à son nouveau Mate X6. Smartphone pliant alliant nouvelles technologies et élégance, la marque chinoise ne laisse personne indifférent.

Huawei ne perd pas de temps pour lancer son tout nouveau modèle de smartphone, le Mate X6. À peine 2025 vient-il d'ouvrir ses portes que la marque chinoise s'est empressée de le commercialiser, pour le plus grand bonheur des adeptes du high-tech.

Le smartphone pliable Mate X6, qui allie élégance et nouvelles technologies, se présente comme un véritable atout. Solidité accrue, qualité photo améliorée, batterie remarquable... découvrez les atouts du nouveau produit Huawei.

Ses nouveaux atouts

Le nouveau smartphone de Huawei profite de nombreux atouts, qui, à coup sûr, raviront le cœur de ses utilisateurs. La marque chinoise a misé sur l'élégance de son produit, grâce à un revêtement en cuir vegan disponible en deux coloris : Noir et Rouge Nébuleux. En plus de son design, le Mate X6 profite d'une robustesse accrue. Le téléphone pliable, qui bénéficie d'une structure en aluminium qualitative, est présenté comme très résistant face aux chocs et aux chutes. Et ce malgré sa finesse remarquable de 9,2 mm plié et 4,35 déplié.

© Huawei

Le Mate X6 propose un double écran OLED avec une définition de 2440 x 2240 pixels ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz.

Côté appareil photo, le Mate X6 ne devrait pas déchanter non plus, puisqu'il est agrémenté de trois capteurs photo, un capteur principal de 50 mpx, un ultra grand-angle de 40 Mpx et un téléobjectif périscopique de 48 Mpx. Grâce à l'intégration de la technologie Ultra Chroma, les utilisateurs du nouveau téléphone Huawei pourront prendre des clichés détaillés et fidèles à la réalité.

Enfin, il est important de souligner la puissance de la batterie du Mate X6, qui atteint les 5110 mAh. Le smartphone pliable bénéficie d'une charge rapide filaire de 66 W et d'une charge sans fil de 50 W.

Son prix

Le smartphone pliable Mate X6 est disponible à partir de 1999,00€, soit 200€ de moins que son prédécesseur, le Mate X3, lancé en 2023. À noter qu'à l'achat du téléphone, vous pouvez bénéficier gratuitement d'une montre connectée Huawei Watch G4, d'une valeur de 269,99€.

Sa date de sortie

Le Huawei Mate X3 est disponible en France depuis le 13 janvier 2025. Vous pouvez vous le procurer dans de nombreuses enseignes, comme la FNAC, Darty, ou encore Boulanger.