WhatsApp n'est pas la meilleure application de messagerie instantanée, en voici trois autres bien plus sécurisées

Bien qu'elle soit largement populaire, WhatsApp n'est clairement pas la meilleure application en matière de sécurité pour vos messages.

WhatsApp est sans doute l'application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, un outil pratique qui nous permet de rester connectés avec nos proches instantanément. Sa simplicité d'utilisation et sa popularité en font un choix logique pour beaucoup d'entre nous. Cependant, l’application cache des préoccupations sérieuses concernant la sécurité et la confidentialité de nos données, soulevant la question de savoir si elle est réellement le meilleur choix pour protéger nos conversations privées.

La principale raison des inquiétudes autour de WhatsApp réside dans son appartenance à Meta, la société mère de Facebook. Depuis quelques temps déjà, WhatsApp se targue d’utiliser le chiffrement de bout en bout pour s'assurer que l'expéditeur et le destinataire puissent être les seuls à pouvoir lire les messages.

L’application oublie cependant de préciser que les informations autour de ces messages, aussi appelées métadonnées (qui parle à qui, quand, à quelle fréquence), peuvent potentiellement être collectées par Meta. Ces inquiétudes poussent de plus en plus d’utilisateurs à chercher des alternatives plus sécurisées que WhatsApp.

Face à ces préoccupations, il est rassurant de savoir qu'il existe d'excellentes alternatives qui placent la sécurité et la protection de la vie privée au coeur même de leurs applications. Ces dernières ont été conçues différemment et sont souvent “open-source”, ce qui signifie que leur code peut être examiné par des indépendants pour vérifier leur contenu. Elles offrent des garanties plus fortes contre la collecte excessive de données et assurent que vos communications restent strictement personnelles.

Signal est souvent citée comme la meilleure alternative et régulièrement recommandée par des experts en sécurité du monde entier. Telegram est également populaire pour ses "chats secrets" avec autodestruction des messages et chiffrement de bout en bout. Attention toutefois puisque ce n’est pas le cas sur les conversations classiques de l’application. Threema est, quant à elle, une application payante (5,99 euros) basée en Suisse et qui met l'accent sur l'anonymat en ne demandant pas votre numéro de téléphone pour fonctionner.

En conclusion, bien que WhatsApp soit incroyablement pratique de par sa popularité, il est important d'être conscient de ses risques pour votre vie privée. Heureusement, des alternatives robustes et sécurisées sont facilement accessibles. Il ne reste qu’à convaincre votre entourage de vous suivre dans ces nouvelles alternatives.