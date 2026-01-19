"A chaque fois que vous rejetez un appel, vous confirmez que votre numéro est actif. Et voici ce qui arrive..."

Et si votre premier réaction lors d'un démarchage téléphonique était un encouragement à continuer pour les centres d'appels ?

C'est certainement l'un des plus grands fléaux de ces dernières années concernant nos smartphones : les appels indésirables. On peut en recevoir plusieurs par jours, parfois des dizaines désormais depuis que l'intelligence artificielle s'en mêle. Et si notre premier réflexe peut être de raccrocher instantanément, une experte explique que cette technique est précisément ce qui incite les entreprises à continuer.

Nona est une professeure spécialisée en intelligence artificielle qui intervient régulièrement sur les réseaux sociaux. A travers d'une série de posts publiés sur X et très remarqués, cette Espagnole explique que le fait de rejeter un appel indésirable est une des pires techniques pour faire cesser ces derniers. A chaque appel répondu ou raccroché, vous confirmez en effet que votre numéro de téléphone est bien actif et cela incite les opérateurs à vous téléphoner à nouveau. Il y a selon elle bien mieux à faire.

"A chaque fois que vous rejetez un appel, vous confirmez que votre numéro est actif. Donc ils continuent", explique-t-elle dans son message. Sa solution : "ne répondez jamais aux appels inconnus. N'appuyez jamais sur les boutons (même pour "vous désabonner"). Ne rappelez jamais". Elle précise que "chaque interaction apprend à leur IA que vous êtes une cible active" et conclue : "Laissez sonner dans le vide" !

L'experte donne de nombreuses autres astuces dans son message (8 au total !) pour réduire drastiquement le nombre d'appels indésirables. Tout d'abord, il est toujours utile de renseigner votre numéro sur une liste rouge, comme Bloctel, afin de signaler aux centres d'appels que vous ne voulez pas être contacté pour du démarchage.

Il est aussi recommandé d'activer la fonction de blocage de spams sur votre téléphone. Sur iPhone, rendez-vous dans "Réglages" > "Apps" > "Téléphone" pour trouver la rubrique intitulée "Filtrer les correspondants inconnus". Ici, vous pouvez choisir de demander le motif de chaque appel avant de décrocher, ou tout simplement ne pas afficher les appels de numéros inconnus. Sur un téléphone Android, ouvrez l'application "Téléphone" > "..." > "Paramètres" et cochez l'option "ID Appel entrant et Protection Spam".

Télécharger une application anti-spam peut aussi s'avérer utile, Orange Téléphone, Hiya, Truecaller ou RoboKiller faisant partie des meilleures. Elle conseille aussi de bloquer les appels internationaux si vous n'en avez pas besoin et si possible de signaler chaque appel indésirable. En France, les signalements peuvent se faire au 33 700 ou sur Service-public.gouv.fr.

Et la méthode paie. Selon Nona, en respectant ces bonnes pratiques, le spam diminue de 40 à 50% dès la première semaine, les appels inconnus disparaissent presque complètement à la deuxième. Un ou deux appels peuvent encore arriver au bout de 4 semaines, mais elle garantit un "silence total" au bout de 3 mois.