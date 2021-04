Bon Plan TV : Samsung, LG... Grosse vague de promos chez Cdiscount

BON PLAN TV. CDiscount lance une grande opération de promotions sur la partie Image & Son de son site. L'occasion idéale pour y dénicher de bonnes affaires, qu'il s'agisse de TV haute définition QLED UHD 4K ou d'enceintes connectées...

Grand habitué des opérations de promotions, CDiscount frappe fort une nouvelle fois ce vendredi en proposant plusieurs baisses de prix sur sa partie TV & Son. Parmi les références concernées, on notera par exemple la baisse de prix de plusieurs téléviseurs de dernière génération comme la TV Samsung Qled 65' QE65Q60T ou la TV connectée LG 55UN711C. Les TV ne sont pas les seules concernées, puisque plusieurs barres de son voient également leurs prix baisser le temps de l'opération. Une occasion idéale pour celles et ceux qui souhaitent refaire leur installation !

260 euros d'économie sur la TV Samsung QE65Q60T

Certainement la référence la plus intéressante de cette opération spéciale, cette TV QLED UHD 4K de chez Samsung dispose d'un design plutôt discret, tout en permettant de profiter pleinement de vos contenus multimédia grâce à son écran de 163 cm. Équipé de la technologie d'affichage 4K UHD et d'une résolution 3840 x 2160, ce téléviseur dernier cri saura répondre à vos besoins en retranscrivant à la perfection les couleurs et la qualité d'image de votre programme. Habituellement proposé au tarif de 1159 euros, la TV Samsung QE65Q60T est actuellement en promotion à 899,99 euros.

Samsung QE65Q60T - TV QLED UHD 4K - 65'' (163cm) - HDR 10+ - Smart TV - 3XHDMI - 2XUSB 899,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Une TV LED UHD 4K de chez LG à moins de 500 euros

Les plus petites bourses ne sont pas en reste avec cette TV connectée LG 55UN711C. Cette référence s'adaptera parfaitement à vos différents usages grâce à ses multiples connectiques (3 ports HDMI et de 2 ports USB). Vos contenus seront également bien retranscrits grâce à la qualité 4K UHD de son écran 139 cm et de sa résolution 3840 x 2160. Habituellement proposée à 642 euros, cette TV connectée est actuellement disponible pour 499,99 euros. Notez que cette offre reste limitée dans le temps, ne tardez donc pas trop pour en profiter !

LG 55UN711C - TV LED UHD 4K - 55- (139cm) - Smart TV - 3 x HDMI, 2 x USB 499,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

75 euros d'économie sur une barre de son LG

Équiper votre nouveau téléviseur d'une barre de son est une bonne idée pour sublimer le son de votre dernière acquisition. Plusieurs références sont également en baisse de prix sur CDiscount. C'est notamment le cas de cette barre de son LG SN4 facile à disposer et à utiliser grâce à son design minimaliste et sa technologie Bluetooth. Disposant également d'un port HDMI, cette barre de son équipée d'un caisson de basses sans fil saura retranscrire à merveille vos ambiances sonores. Habituellement proposée au tarif de 234 euros, la barre de son LG SN4 est actuellement au prix de 159,99 euros pour une durée limitée.

LG SN4 Barre de son 2.1 ch avec caisson de basses sans fil - 300W - Bluetooth 4.0 - USB, HDMI - Noir 234,77 € 159,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Ces baisses de prix sont également valables sur plusieurs autres références TV & Son du site CDiscount. Notez cependant que cette promotion est à durée limitée et que les différents prix affichés peuvent être amenés à évoluer rapidement. Nous vous recommandons donc de ne pas trop traîner si vous souhaitez réaliser de bonnes affaires !