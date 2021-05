Bon plan vidéoprojecteur : 200 euros d'économie sur un projecteur LG

BON PLAN VIDEOPROJECTEUR. Si vous souhaitez pouvoir visionner vos films et séries préférés directement chez vous, vous pourriez craquer sur un vidéoprojecteur de la marque LG, actuellement disponible à seulement 799 euros chez plusieurs revendeurs.

Disposer d'un ordinateur ou d'un téléviseur pour regarder ses contenus multimédias préférés, c'est bien. Mais afficher directement ses films et séries sur son mur, c'est encore plus immersif. Les vidéoprojecteurs permettent de pouvoir facilement retranscrire toute l'expérience d'un mini cinéma chez soi. Si vous cherchez une belle référence pour vous équiper, plusieurs promotions sont actuellement en cours selon vos besoins.

Parmi les références les plus recherchées, les vidéoprojecteurs à courte focale sont très prisés. Ces produits permettent de disposer de vos contenus, même si vous n'avez pas énormément de place chez vous. C'est possible grâce à leur technologie capable d'afficher vos images dans une superbe qualité, sans avoir besoin d'être situé loin de votre mur ou écran. Parmi les références les plus appréciées, on notera par exemple le vidéoprojecteur home cinéma LG HF65LSR, actuellement en promotion à 799 euros au lieu de 999 euros chez plusieurs revendeurs.

Ce vidéoprojecteur est capable d'afficher des images en qualité Full HD (1920 x 1080 px) avec une focale ultra courte (moins de 30 cm). Il est également compatible avec le WiFi et le Bluetooth pour lire facilement vos contenus préférés, et dispose de haut-parleurs intégrés.

Si vous disposez d'un budget plus conséquent, et désirez un produit de très haute qualité, le vidéoprojecteur home cinéma Vava Vidéo pourrait vous convenir. Cet appareil est capable d'afficher du contenu multimédias en qualité ultra HD 4K (3840 x 2160 px) avec une focale ultra courte (moins de 30 cm). Vous n'aurez donc qu'à le poser devant votre mur pour en profiter. Il dispose également d'une barre de son Harman Kardon directement intégrée. Habituellement disponible à 2690 euros, ce vidéoprojecteur est actuellement proposé à 2390 euros chez la Fnac.

Les vidéoprojecteurs capables d'afficher des images en qualité 4K sont nombreux. Vous pourriez bien trouver facilement votre bonheur selon votre budget et vos besoins, à l'image du vidéoprojecteur Xiaomi Mi 4K. Il dispose d'une qualité d'image sublime (Ultra HD 4K / 3840 x 2160 px) avec une focale ultra courte qui vous permettra d'en disposer dans une petite pièce. Habituellement proposé à 2490 euros, ce vidéoprojecteur Xiaomi est en promotion chez plusieurs revendeurs.

Pour un budget nettement plus petit, vous pouvez tout de même disposer d'un petit vidéoprojecteur de la marque WiMiUS. Cet appareil est capable d'afficher des images en qualité 4K Full HD et compatible avec le WiFi pour afficher facilement le contenu de votre smartphone. Il est également équipé d'un double haut-parleur stéréo pour retranscrire efficacement l'ambiance sonore de vos films et séries. Habituellement proposé à 225 euros, il est possible de l'acquérir en promotion à 169 euros chez Amazon.

Si vous avez la place suffisante chez vous, vous seriez peut-être intéressé par un vidéoprojecteur classique, mais disposant tout de même d'une qualité d'image Full HD. Ces derniers sont parfois en promotion comme c'est le cas actuellement sur le OPTOMA HD28B disponible à 479 euros au lieu de 599 euros. Ce vidéoprojecteur est capable d'afficher du contenu en qualité Full HD (1920 x 1080 px), pourra se connecter facilement à vos appareils et consoles de jeux avec son port HDMI intégré et son temps de latence très réduit.

La vidéoprojecteur Xiaomi Mijia Mi Smart Projector 2 est également un joli produit en promotion. Cet appareil est notamment capable de réaliser des mises au point automatique en fonction de votre mur ou écran, garantissant alors une belle qualité d'image en toute circonstance. Capable d'afficher du contenu en Full HD, il dispose également de haut-parleurs intégrés pour l'ambiance sonore de vos films, séries et jeux vidéo. Vous n'aurez en outre aucun mal à vous en servir avec des périphériques externes grâce à ses connectiques USB, HDMI et même Ethernet.

Habituellement disponible au tarif de 899 euros, le vidéoprojecteur Xiaomi Mijia Mi Smart Projector 2 est actuellement en promotion sur le site de Darty. Notez cependant que les prix évoqués dans cet article peuvent rapidement évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles.