SpeeDons 2025 : date, jeux, inscriptions, planning, participants

SpeeDons, c'est pour bientôt ! L'évènement caritatif initié par Xavier Dang, alias MisterMV, ne va pas tarder à ouvrir les portes de sa cinquième édition sur Twitch. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cet évènement.

Plus que quelques semaines avant le début de SpeeDons, l'un des plus célèbres évènements caritatifs de Twitch. Pour la cinquième fois, la plateforme de streaming s'apprête à accueillir ce marathon vidéoludique , toujours dans l'optique de récolter un maximum de dons pour l'ONG Médecins du Monde.

Initié par Xavier Dang, alias MisterMV, SpeeDons permet de réunir, le temps de quatre jours intenses, plusieurs dizaines de speedrunners (des joueurs cherchant à terminer un jeu le plus rapidement possible) ainsi que quelques millions de spectateurs.

Le créateur de l'évènement sera, comme chaque année, épaulé par d'autres streamers incontournables de Twitch. Seront probablement présents Antoine Daniel, Gom4rt ou encore Zerator, lui aussi fondateur d'un évènement caritatif Twitch, le Zevent.

Tout au long des quatre jours de SpeeDons, les spectateurs de l'évènement auront la possibilité de verser de l'argent au profit de Médecins du Monde. L'ONG médicale est connue pour ses interventions dans divers pays du monde, en France comme à l'étranger, afin de venir en aide aux populations vulnérables. Elle s'applique à assister les personnes victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armés, tout en défendant un système de santé juste et universel.

Quelle date pour SpeeDons 2025 ?

Cette année, le SpeeDons commence sa diffusion le 27 février et tire le rideau quatre jours plus tard, le 2 mars 2025. À chaque édition, l'évènement caritatif récolte de plus en plus de dons de la part de ses spectateurs, l'année dernière ayant atteint un pic inédit de deux millions d'euros. MisterMV ainsi que ses homologues speedrunners comptent bien battre tous les records, tant en termes de dons que de performances vidéoludiques.

MisterMV au cours du SpeeDons 2024 © MisterMV Clips Officiels

Comme pour l'édition de 2024, SpeeDons 2025 se tiendra au Centre des Congrès de Lyon. Il est possible d'assister à l'évènement en présentiel en achetant des tickets, la billetterie ayant ouvert tout récemment. Le Centre des Congrès de Lyon ayant une capacité de 2 800 places, les emplacements sont chers et partent très vite ! Voici les tarifs de l'évènement :

Billet 1 jour (jeudi 27 février) : 11€

(jeudi 27 février) 11€ Billet 1 jour (vendredi 28 février, samedi 1 mars, dimanche 2 mars) : 15 €

(vendredi 28 février, samedi 1 mars, dimanche 2 mars) 15 € Pass 4 jours : 50 €

Si vous voulez vous procurer vos billets, rendez-vous sur la billetterie officielle de SpeeDons 2025.

Quel programme ?

À chaque journée de SpeeDons 2025 son planning. Et ceux-ci promettent d'être bien remplis, avec pour cette cinquième édition un peu plus de soixante-dix jeux différents. Au programme, de grands classiques qui ont marqué l'histoire du jeu-vidéo, des anciens comme des contemporains. Portal 1, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Resident Evil 4 Remake, Elden Ring, Super Mario 64... Les speedrunners pourront montrer toute l'étendue de leur talent au travers de jeux aussi variés que marquants.

Si la première journée de SpeeDons apparaît un peu plus légère, les trois suivantes seront très rythmées. L'évènement proposera au total 78 heures de stream, qui s'enchaîneront non-stop, afin de multiplier les contenus et exploits vidéoludiques. Les performances des speedrunners seront heureusement toutes retranscrites sur la chaîne YouTube de SpeeDons.

Afin de tout connaître sur le programme de SpeeDons, vous pouvez consulter la page Internet officielle.