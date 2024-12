Cette décoration très répandue à Noël est toxique pour les chats - la facture du vétérinaire peut être salée

On le trouve dans beaucoup de maisons en fin d'année, cet ornement est pourtant très dangereux pour les chats. Interrogée par Linternaute.com, la vétérinaire Hélène Gateau explique.

Noël, c'est dans moins d'un mois. Et quoi de mieux pour se préparer que de décorer nos maisons ou nos appartements ? Guirlandes, lumières, boules, couronnes, rien n'est trop beau pour se mettre dans l'ambiance de la fête. Le clou du spectacle ? Le sapin, évidemment.

Et bien que nous adorions l'esprit de Noël, nos animaux de compagnie, eux, ne sont pas toujours capables de comprendre ce qu'il se passe. Leur lieu de vie se transforme parfois en un paysage féérique, et ils ont accès à de nombreux objets et décorations inconnus qu'ils découvrent avec leurs sens. Jouer avec les boules du sapin, sentir l'arbre, écouter les chansons de Noël qui passent en boucle… tous ces comportements ne sont pas très dangereux. Mais un autre l'est beaucoup plus, assez pour envoyer directement votre félin aux urgences vétérinaires et lui causer de gros problèmes de santé.

"Il ne faut surtout pas laisser votre chat manger ou se frotter contre ça. Il faudrait même éviter d'en avoir à la maison". Interrogée par linternaute.com sur le sujet, la vétérinaire Hélène Gateau a tenu à rappeler que la neige artificielle, aspergée sur les sapins pour leur donner un aspect plus hivernal, est très toxique pour les chats. Gaz propulseurs, additifs blancs, fibres de cellulose, PVC... la liste des composants est effectivement impressionnante.

© Adobe Stock

Celle qui est aussi autrice de "Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien (et pas un enfant)" aux éditions Albin Michel, souligne que bien que cette fausse neige soit esthétique, "le chat peut s'y frotter et se lécher ensuite au moment de faire sa toilette. Cette poudre blanche peut causer de la toux et de grosses irritations des muqueuses à nos animaux." Il ne faut pas non plus oublier que certaines neiges artificielles vendues sur le marché contiennent des éléments scintillants abrasifs, qui peuvent causer des micro-blessures dans la bouche ou le tube digestif si le chat les mâche.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose à laquelle il faut faire attention pour ne pas blesser nos animaux pendant les fêtes. "Les os de la dinde sont très dangereux", insiste la vétérinaire. "Les animaux peuvent facilement les broyer et les petits morceaux risquent de perforer les intestins par exemple." Les chats risquent également des chocs électriques s'ils mâchouillent les guirlandes lumineuses entourées autour du sapin. Le dernier comportement à risque qu'il vaut mieux surveiller ? Certains félins peuvent tenter d'avaler le bolduc, ce petit ruban coloré qui entoure vos papiers-cadeaux, et s'étrangler avec. N'hésitez donc pas à le jeter ou le ranger dès que vous n'en avez plus l'utilité !