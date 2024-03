Cette île privée paisible vous offrira une déconnexion totale pour moins de 50 euros

Envie de grands espaces, de calme et de déconnexion ? Voici l'endroit idéal !

Vous en avez assez du bruit, de la pollution, du monde, voire carrément de la civilisation ? Vous voudriez faire une pause loin de tout pour vous recentrer sur vous ? Imaginez-vous sur une île privée, loin de tout, les pieds dans l'océan Atlantique, à l'opposé du tumulte de la civilisation moderne. Nous vous emmenons en Norvège, non loin d'un village appelé Vikan situé dans le comté de Møre og Romsdalun à l'ouest du pays. Un joyau pittoresque, offrant une escapade paisible, sans chichi et authentique pour les amateurs de nature et d'aventure. Et de calme.

Sur cette île isolée, les propriétaires du lieu proposent à la location une charmante cabane pour deux personnes, dotée des produits de première nécessité. Côté activités, "vous pouvez pêcher du poisson, apercevoir des aigles et des loutres de mer, admirer le coucher de soleil sans fin et être directement dans la nature sans être dérangé par le monde moderne", écrivent les propriétaires dans leur annonce, disponible sur Airbnb.

Un petit bateau à rames est même à votre disposition pour explorer les eaux cristallines environnantes. Mais soyez prêt à vous déconnecter complètement : la cabane est un vrai retour aux sources. Pas d'eau courante, pas de wifi ni d'électricité, juste vous et la nature. Et pour parfaire l'expérience rustique, il faudra aussi se contenter de toilettes à l'extérieur !

La cabane est idéalement située le long de la route de l'Atlantique, l'une des plus touristiques de Norvège et reconnue comme site du patrimoine culturel du pays, faisant d'elle une escale parfaite pour les voyageurs en quête d'authenticité. Que vous choisissiez de rester une nuit ou plus, l'île de Vikan et ses environs regorgent de trésors naturels à découvrir. Les montagnes alentours offrent des possibilités de randonnées, tandis que ses eaux invitent à l'exploration maritime, soulignent les auteurs de l'annonce de location.

Si deux personnes ne vous suffisent pas, apportez votre tente et partagez ce havre de paix avec des amis ou des proches, comme les propriétaires le permettent. Alors, si vous êtes prêt à vous aventurer hors des sentiers battus et dans une bulle totalement isolée et paisible, à vous déconnecter du monde moderne et à vous reconnecter avec la nature, cette expérience sur l'île de Vikan est totalement faite pour vous et votre âme d'aventurier sur les terres des célèbres Vikings.