Ce week-end sera historique pour les Français, ça n'arrive que tous les 10 ans

Ce dernier week-end de mars va être historique, les hasards du calendriers rendent cet événement extrêmement rare.

Il y a des week-ends dans l'année bien plus chargés que d'autres. Celui qui arrive, des 30 et 31 mars, sera même historique au vu de tous les événements qui tombent en même temps. Alors que le printemps a commencé, Pâques approche. Ce dimanche 31 mars, la fête religieuse fait déjà son retour. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ pour les chrétiens et a lieu le dimanche qui suit la pleine lune qui vient après l'équinoxe, date où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Les enfants pourront alors s'amuser dimanche, mais aussi le lundi de Pâques férié, à chercher les œufs. Ce sera aussi l'occasion pour les familles de se réunir.

Pâques ne sera pas la seule source d'amusement durant ce week-end de trois jours. Si le dimanche de Pâques tombe le 31 mars, le lundi sera bien le premier avril. Il s'agit évidemment du jour de la blague par excellence. La tradition veut que les enfants collent des poissons dessinés dans le dos des autres sans que la personne visée ne s'en rende compte. Il faut remonter en 1564 pour comprendre les origines du 1er avril. Au XVIe siècle, en France, Charles IX a mis fin au calendrier julien pour passer au géorgien, faisant commencer l'année au 1er janvier alors que celle-ci débutait auparavant en avril. Les gens s'offraient alors des cadeaux pour fêter la nouvelle année. Certains ont résisté et ont donc continué à échanger des présents qui sont progressivement devenus des petites farces.

Cette date correspond aussi à la fin du Carême, une période pendant laquelle les chrétiens ne devaient pas manger de viande. Alors ils s'offraient des poissons, ce qui pourrait expliquer la bascule vers le "poisson d'avril". Une autre hypothèse évoque la période de la pêche. Les pêcheurs étaient privés de pratique au printemps pour que la faune marine se développe, des faux poissons leur étaient alors donnés pour les consoler ou à l'inverse les provoquer.

Attention, ce n'est pas tout. Il faudra, par ailleurs, surveiller sa montre. Le passage à l'heure d'été aura, en effet, lui aussi, lieu ce week-end. Il se déroulera dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars. A deux heures du matin, il sera déjà trois heures. Une heure de sommeil sera perdue mais une heure d'ensoleillement va être récupérée. Le changement d'heure a lieu deux fois dans l'année : au printemps, c'est toujours le dernier dimanche du mois de mars et en hiver cela tombe fin octobre. Figurez-vous que la conjonction entre le changement d'heure, Pâques et le 1er avril est très rare : la dernière fois, cela est survenu en 2013, la fois précédente en 2002... et la prochaine aura lieu dans plus de 20 ans !