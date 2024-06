Ces chips vont bientôt disparaître, l'Union Européenne a décidé de les interdire

Quelques variétés et arômes de chips vont devoir être modifiés... ou disparaître pour de bon.

Les rayons des chips ont grossi dans nos supermarchés ces dernières années à mesure que les chips aromatisées s'imposaient en France. Barbecue, Poulet grillé, Pizza ou même Burger ou Pastis, les "parfums" de chips sont innombrables. Quelques-uns d'entre eux vont pourtant disparaître dans quelques mois.

Bruxelles a sorti l'artillerie lourde contre des additifs alimentaires controversés et certains arômes en font justement partie. Dans un règlement récemment adopté en 2024, la Commission européenne a décidé de bannir purement et simplement huit arômes de fumée artificiels, soupçonnés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d'être génotoxiques, c'est-à-dire capables d'endommager notre ADN. Une menace potentiellement cancérigène qui plane depuis trop longtemps sur nos assiettes, selon les autorités sanitaires.

Cette interdiction, qui entrera en vigueur d'ici deux à cinq ans, fait l'effet d'un véritable séisme pour les géants de l'agroalimentaire. Ces arômes de synthèse sont en effet massivement utilisés pour donner un goût fumé à une myriade de produits transformés qui remplissent les rayons de nos supermarchés. Dont les chips au goût fumé.

Pour Bruxelles, la santé des consommateurs européens et le principe de précation l'a visiblement emportée. Peu importe les protestations des industriels, ces additifs controversés devront avoir disparu de nos aliments d'ici 2026 au plus tard. Ce délai de deux ans concerne plus particulièrement les produits les plus transformés comme les chips, mais aussi les pizzas, les soupes ou les sauces au goût fumé. On pense notamment à la célèbre et très vendue sauce barbecue. Les produits alimentaires fumés de manière naturelle comme les saumons fumés, les jambons ou la viande fumée ne sont pas concernés puisque fumés de manière traditionnelle.

Les industriels de l'agroalimentaire n'ont donc plus le choix. Il leur faut plancher d'urgence sur des alternatives plus saines pour maintenir le goût fumé de leurs produits sans utiliser ces arômes problématiques. Et ils n'ont que quelques mois pour trouver une solution qui leur conviendra sans déstabiliser les palais des consommateurs...