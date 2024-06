Une cuillère de cet ingrédient sous chaque fraisier permet d'avoir plus de fraises à récolter

Cette astuce de grand-mère vraiment facile permet aux jardiniers d'obtenir une récolte abondante de fraises

Quand on a un potager, il peut parfois être frustrant d'obtenir de faibles récoltes de fruits et légumes. De nombreux jardiniers se plaignent notamment de rendements insuffisants en fraises, malgré une floraison abondante des plantes. Bonne nouvelle, il existe des astuces et secrets de jardinage pour obtenir de belles récoltes de fruits et légumes qui sont transmis de génération en génération.

L'une des raisons d'une faible production de fraise peut être une fertilisation insuffisante. Les fraises ont besoin de nutriments riches pour leur croissance, qui peuvent leur manquer après un certain temps dans le même sol. Parmi les astuces de grand-mère et les bons conseils de jardiniers, il y a la technique de l'utilisation de la levure sous les fraisiers.

Selon certains jardiniers expérimentés, verser une cuillère à soupe de levure sous chaque fraisier pourrait considérablement augmenter la récolte de fraises. Cette technique, bien que surprenante fonctionne vraiment. La levure est couramment utilisée en boulangerie pour faire lever la pâte. Son rôle dans le jardinage est bien moins connu. Lorsqu'elle est appliquée au sol, la levure agit aussi comme un stimulateur de croissance. Elle enrichit le sol en nutriments essentiels et améliore la structure du sol, facilitant ainsi l'absorption des nutriments par les plantes.

© VILLAREAL L. - stock.adobe.com

De plus, la levure favorise la multiplication des micro-organismes bénéfiques dans le sol, créant un environnement propice à la croissance des racines. Des racines plus fortes et plus saines permettent aux fraisiers de mieux absorber l'eau et les nutriments, ce qui se traduit par une croissance plus rapide et une production accrue de fruits.

Une autre raison pour laquelle la levure peut être bénéfique est sa contribution à l'équilibre microbiologique du sol. En encourageant la présence de bactéries et de champignons bénéfiques, la levure aide à lutter contre les agents pathogènes du sol qui peuvent nuire aux fraisiers. Un sol sain et équilibré est crucial pour des plantes en bonne santé et productives.

Pour appliquer cette méthode, mélangez 1 cuillère à café de levure sèche, 1 litre d'eau tiède et 1 cuillère de sucre. Laissez le mélange reposer à température ambiante pendant 1 journée. Après la pose, diluez le mélange avec de l'eau (1 part de préparation pour 5 parts d'eau) et arrosez chaque plan avec un demi-litre de ce mélange.